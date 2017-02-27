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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6696669766986699

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 149
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
14%
21
28,50-29,00
40%
59
29,00-29,50
20%
30
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  холява написав:разум , который привел Зелинского к власти

громко смеюсь, особенно с первого слова

Нда,надо записать.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:неужели нельзя бало лить по 28,5?
звр позволяют же
зачем драконить людей?
это не значит что их надо завтра слить. Чем выше спрос тем дороже товар, спрос спадёт и доллар будет стоить 27,50 +/-
а людей обычно не спрашивают, кроме выборов.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Є маленький інсайд: Пан Зе отримає потрібне рішення КС, в обмін на заміну Шмигаля. Так, чи ні побачимо дуже скоро. Усі розуміють про що йде мова і які будуть наслідки... Говорять про Палицю
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:00

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:есть еврооблигации сейчас 8%-9% желательно от 40к$


євробонди від 100К $ 1 лот
де ви бачили від 40?


Это первичное размещение. А брокер торгует любой суммой, Дешевая сумму примерно от 40к, может другой брокер проведем и за меньшую сумму


1 лот це 1 лот

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брокер може овдп по 1 штучці продавати, ОЗДП - лотами
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:10

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Но ниче, уже скоро вас всех девал отрезвляющий накажет,
я не могу понять вы на фин.форуме или в пту? причём тут накажет или не накажет (деполюди в чём-то виноваты чтобы их наказывать?), у вас есть цифры на которые вы опираетесь или онли эмоции? я давал вам графики звр, кто следил за ними в 2014 тот успешно пересидел девал в валюте, с уровнем звр в 26 ярдов девала в истории Украины не было.

Я неоднократно давал цифры непомерного роста денежного обращения в гривне (+31,9% за 12 месяцев) не покрытого ни инфляцией, ни ростом ВВП, а значит курс на 35 - фундаментален.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я вам неоднократно давал цифры роста денежного обращения в гривне
что происходит когда замедляется мультипликатор? вы недополучаете прибыль которую раньше конвертировали в валюту, вы закупаете меньше товара, содержите меньше персонала, арендуете меньше складов и т.д. Одновременно с вами все по цепочке от ваших поставщиков до вашей семьи и любовницы ощущают дефицит средств. Игроков на валютном рынке становится существенно меньше. В этих условиях девал невозможен математически. У людей нет денег покупать доллар по 28,50 кому вы хотите его продавать па 35? Выйдут нервные нерезы, инодочки выведут дивиденты, аграрии конвертируют урожай в валюту и... покупателей больше не будет. Можем снова пощупать 24 но уже по другой причине - падение спроса на всё, включая валюту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 лис, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:22

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Я вам неоднократно давал цифры роста денежного обращения в гривне
что происходит когда замедляется мультипликатор? вы недополучаете прибыль которую раньше конвертировали в валюту, вы закупаете меньше товара, содержите меньше персонала, арендуете меньше складов и т.д. Одновременно с вами все по цепочке от ваших поставщиков до вашей семьи и любовницы ощущают дефицит средств. Игроков на валютном рынке становится существенно меньше. В этих условиях девал невозможен математически. У людей нет денег покупать доллар по 28,50 а вы хотите его продавать па 35.

Мультипликатор величина непостоянная, через месяц он начнет расти, когда деньги из бюджета за тендеры пойдут в массы и связать их уже будет нечем.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Мультипликатор величина непостоянная, через месяц он начнет расти, когда деньги из бюджета за тендеры пойдут в массы и связать их уже будет нечем.
тендеры и декабрьский бюджет не в состоянии запустить мультипликатор, свободные деньги для запуска мультипликатора должны появиться у миллионов работающего населения, а не у пару сотен лиц греющих руки на бюджете, которые купят максимум 100-200 млн $ - половина оборота базарного дня на межбанке. Из покупателей ярдов долларов остались только нерезы и нбу.
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