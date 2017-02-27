Нда,надо записать.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:29
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это не значит что их надо завтра слить. Чем выше спрос тем дороже товар, спрос спадёт и доллар будет стоить 27,50 +/-
а людей обычно не спрашивают, кроме выборов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Є маленький інсайд: Пан Зе отримає потрібне рішення КС, в обмін на заміну Шмигаля. Так, чи ні побачимо дуже скоро. Усі розуміють про що йде мова і які будуть наслідки... Говорять про Палицю
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:00
1 лот це 1 лот
брокер може овдп по 1 штучці продавати, ОЗДП - лотами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:10
Я неоднократно давал цифры непомерного роста денежного обращения в гривне (+31,9% за 12 месяцев) не покрытого ни инфляцией, ни ростом ВВП, а значит курс на 35 - фундаментален.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что происходит когда замедляется мультипликатор? вы недополучаете прибыль которую раньше конвертировали в валюту, вы закупаете меньше товара, содержите меньше персонала, арендуете меньше складов и т.д. Одновременно с вами все по цепочке от ваших поставщиков до вашей семьи и любовницы ощущают дефицит средств. Игроков на валютном рынке становится существенно меньше. В этих условиях девал невозможен математически. У людей нет денег покупать доллар по 28,50 кому вы хотите его продавать па 35? Выйдут нервные нерезы, инодочки выведут дивиденты, аграрии конвертируют урожай в валюту и... покупателей больше не будет. Можем снова пощупать 24 но уже по другой причине - падение спроса на всё, включая валюту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 лис, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:22
Мультипликатор величина непостоянная, через месяц он начнет расти, когда деньги из бюджета за тендеры пойдут в массы и связать их уже будет нечем.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тендеры и декабрьский бюджет не в состоянии запустить мультипликатор, свободные деньги для запуска мультипликатора должны появиться у миллионов работающего населения, а не у пару сотен лиц греющих руки на бюджете, которые купят максимум 100-200 млн $ - половина оборота базарного дня на межбанке. Из покупателей ярдов долларов остались только нерезы и нбу.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
|