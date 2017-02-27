Додано: Пон 02 лис, 2020 23:33

600 тыс.грн. по ФГВ,при том,что 113 млрд.грн.долга у них еще перед государством по сути.Все на фронт - ради привлечения денег депо-людей и юриков в фин.систему, раз с ОВГЗ - вопросы возникли.Ради удержания курса в пределах тридцатки.А они эти деньги депо-людей с вертолета будут разбрасывать, т.е. по факту уже этим занимаются.Я бы не доверял так уж стопроцентно в данном случае.Отдадут то они конечно отдадут. Гривну.Только какой курс будет,если к нынешним дисбалансам еще и банк какой-нибудь зашатается.А ситуейшн - штормит вообще-то.Гривна - крайне нестабильна.Макроэкономические индикаторы - непутевые.МВФ с подозрением смотрит, если и даст, то чтоб с голоду не сдохли, точнее,чтоб кредиты худо бедно возвращали.Инфляция - не просто на низком старте,она уже повсюду, во всем,и в значительном размере, что создает еще больший потенциал для понижения курса нац.валюты.А раскачка лодки -как вишенка на торте,там такой бардачелло намечается, а точнее уже начался.Вместо ФГВ лучше бы не позорные проценты людям платили,а то как-то совсем они не соответствуют ни инфляции,ни курсовым рискам,ни реальному состоянию экономики,которая едет как раздолбанная евробляха, да еще и по разбитой дороге.Лисы хитро смотрят в сторону кувшина со сметаной,это как проигравшийся в пух и прах игрок,вожделенно заглядывает в соседский карман.