Нда,надо записать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:29
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это не значит что их надо завтра слить. Чем выше спрос тем дороже товар, спрос спадёт и доллар будет стоить 27,50 +/-
а людей обычно не спрашивают, кроме выборов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Є маленький інсайд: Пан Зе отримає потрібне рішення КС, в обмін на заміну Шмигаля. Так, чи ні побачимо дуже скоро. Усі розуміють про що йде мова і які будуть наслідки... Говорять про Палицю
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:00
1 лот це 1 лот
брокер може овдп по 1 штучці продавати, ОЗДП - лотами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:10
Я неоднократно давал цифры непомерного роста денежного обращения в гривне (+31,9% за 12 месяцев) не покрытого ни инфляцией, ни ростом ВВП, а значит курс на 35 - фундаментален.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что происходит когда замедляется мультипликатор? вы недополучаете прибыль которую раньше конвертировали в валюту, вы закупаете меньше товара, содержите меньше персонала, арендуете меньше складов и т.д. Одновременно с вами все по цепочке от ваших поставщиков до вашей семьи и любовницы ощущают дефицит средств. Игроков на валютном рынке становится существенно меньше. В этих условиях девал невозможен математически. У людей нет денег покупать доллар по 28,50 кому вы хотите его продавать па 35? Выйдут нервные нерезы, инодочки выведут дивиденты, аграрии конвертируют урожай в валюту и... покупателей больше не будет. Можем снова пощупать 24 но уже по другой причине - падение спроса на всё, включая валюту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 лис, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:22
Мультипликатор величина непостоянная, через месяц он начнет расти, когда деньги из бюджета за тендеры пойдут в массы и связать их уже будет нечем.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тендеры и декабрьский бюджет не в состоянии запустить мультипликатор, свободные деньги для запуска мультипликатора должны появиться у миллионов работающего населения, а не у пару сотен лиц греющих руки на бюджете, которые купят максимум 100-200 млн $ - половина оборота базарного дня на межбанке. Из покупателей ярдов долларов остались только нерезы и нбу. Посмотрите свежую отчетность банков как сильно упало кредитование.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48130 ... my-vkladiv
600 тыс.грн. по ФГВ,при том,что 113 млрд.грн.долга у них еще перед государством по сути.
Все на фронт - ради привлечения денег депо-людей и юриков в фин.систему, раз с ОВГЗ - вопросы возникли.
Ради удержания курса в пределах тридцатки.
А они эти деньги депо-людей с вертолета будут разбрасывать, т.е. по факту уже этим занимаются.
Я бы не доверял так уж стопроцентно в данном случае.
Отдадут то они конечно отдадут. Гривну.
Только какой курс будет,если к нынешним дисбалансам еще и банк какой-нибудь зашатается.
А ситуейшн - штормит вообще-то.
Гривна - крайне нестабильна.
Макроэкономические индикаторы - непутевые.
МВФ с подозрением смотрит, если и даст, то чтоб с голоду не сдохли, точнее,чтоб кредиты худо бедно возвращали.
Инфляция - не просто на низком старте,она уже повсюду, во всем,и в значительном размере, что создает еще больший потенциал для понижения курса нац.валюты.
А раскачка лодки -как вишенка на торте,там такой бардачелло намечается, а точнее уже начался.
Вместо ФГВ лучше бы не позорные проценты людям платили,
а то как-то совсем они не соответствуют ни инфляции,
ни курсовым рискам,
ни реальному состоянию экономики,
которая едет как раздолбанная евробляха, да еще и по разбитой дороге.
Лисы хитро смотрят в сторону кувшина со сметаной,
это как проигравшийся в пух и прах игрок,
вожделенно заглядывает в соседский карман.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 02 лис, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:37
Чтоб покрыть лишние $100-200 млн на Межбанке, их нужно где то взять. Даже чисто математически, если предложение долларов стабильно, а гривны стало больше на 2,8 - 5,6 млрд грн, то курс может за день взлететь на межбанке кратно, если регулятор не нальет.
А регулятор наливает, свеженапечатанную гривну выкупает, но потом раздает еще больше.
К тому же, в связи с отменой антикоррупционных реформ Конституционным Судом, новых кредитов Украине уже можно ближайшие полгода не ждать. Удар по ЗВР будет однозначно.
За все заплатят деполюди, влошенцы безстрашные.
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