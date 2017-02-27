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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6697669866996700

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 151
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
14%
21
28,50-29,00
40%
60
29,00-29,50
20%
30
29,50-30,00
7%
10
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Макроэкономические индикаторы - непутевые.
звр на максимуме с 2015г.
  Автор77 написав:Инфляция - не просто на низком старте,она уже повсюду, во всем,
инфляция была бы сейчас за благо, спрос подогрел бы экономику, снизил безработицу.
  Автор77 написав:Вместо ФГВ лучше бы не позорные проценты людям платили,
как в Европе? Мы ж туда кажется хотим. Долговой кризис повышает стоимость денег, а дефляция снижает её.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:01

vitaliian

Насчет ЗВР согласен ,писал раньше об этом-это единственное,что не укладывается в теорию про ползучую девальвацию

Насчет инфляции - согласен,что для экономики это позитив,дефляция как последние два года равно стагнации и депресии.

Насчет процентов как в Европе:
нам до Европы еще катиться и катиться лет 150-200 (это при оптимистических раскладах), стоит только посмотреть на нашу судебно-правовую систему, это ж система даже не африканская,это система какого-то дикого племени Мумбо-Юмбо.А если реально-то это захват власти и огромный трехметровый бетонный забор на пути инвесторов.

Ну не знаю, не уверен конечно на стопроцентно в теории ползучей и бесповоротной девальвации, но что-то оно все сильно мне напоминает коктейль Молотова, если сложить вместе все факторы.
Вот размер ЗВР и возможное возобновление вливаний извне по чуть-чуть,чтоб не сдохнуть с финансовой голодухи возможно не даст пойти системе вразнос, но от девальвации к уровню минимум 30 мне кажется отвернуть не сможет.
Ничего катастрофического в 30-ке нет, все уже заложили ее в бизнесе, но деградация системы продолжится.

А проценты по вкладам в следующем году все равно повысят, выхода у них нет,
вот и НБУ намекает на разворот, попраздновали мол, побыли "ервопейцами" пару месяцев и хватит:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48133 ... pnogo-roku

У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного року

Думаю под 10% учетки просто обязаны возвратиться, и частично отыграть падение с 18%.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:07

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
  vitaliian написав:в ракету верят далеко не все,
укргаз сегодня вечером снизил курс онлайн продажи с 28,60 до 28,58
большинство банков установили курс покупки 28,50 и ниже


кроме, Газа никто не продает по такой цене. Может купить чтобы продать ? :)

есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.


газик поставил 28.52 / 28.73

надо было брать :)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:10

  Zebra написав:А регулятор наливает, свеженапечатанную гривну выкупает, но потом раздает еще больше.

К тому же, в связи с отменой антикоррупционных реформ Конституционным Судом, новых кредитов Украине уже можно ближайшие полгода не ждать. Удар по ЗВР будет однозначно.

За все заплатят деполюди, влошенцы безстрашные.

Деполюди не последний механизм живой БС, если не брать во внимание строительство очередной фикции Perpetuum Mobile - рефинанс.
В конечном итоге за все "расправы" над пересичным отразится на векторе стабильности и здесь заплатит государство, как политическая формация.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:30

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
євробонди від 100К $ 1 лот
де ви бачили від 40?


Это первичное размещение. А брокер торгует любой суммой, Дешевая сумму примерно от 40к, может другой брокер проведем и за меньшую сумму


1 лот це 1 лот

http://prntscr.com/vc4rtt
брокер може овдп по 1 штучці продавати, ОЗДП - лотами


Как купить еврооблигации в Украине? Чтобы выкупить лот, необходимо иметь много денег в распоряжении. Например, 1 евробонд имеет стоимость 1 тысячу USD, а бумаг в лоте 100 или 200. Таким образом, для мелкого частного инвестора это слишком высокий порог. Но, приобрести евробонды в небольших количествах, на доступные суммы, от 1000 у.е., можно при помощи брокеров. Стоит отметить, что далеко не все имеющиеся в Украине брокеры являются порядочными.

Оригинал текста находится по адресу: https://chargeback.com.ua/kak-kupit-evr ... v-ukraine/
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:на доступные суммы, от 1000 у.е., можно при помощи брокеров.


назвіть хоть одного брокера, що продасть 1 євробонд :)

PS читати гугль не мішки ворочати
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