звр на максимуме с 2015г.
инфляция была бы сейчас за благо, спрос подогрел бы экономику, снизил безработицу.
как в Европе? Мы ж туда кажется хотим. Долговой кризис повышает стоимость денег, а дефляция снижает её.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
звр на максимуме с 2015г.
инфляция была бы сейчас за благо, спрос подогрел бы экономику, снизил безработицу.
как в Европе? Мы ж туда кажется хотим. Долговой кризис повышает стоимость денег, а дефляция снижает её.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:01
vitaliian
Насчет ЗВР согласен ,писал раньше об этом-это единственное,что не укладывается в теорию про ползучую девальвацию
Насчет инфляции - согласен,что для экономики это позитив,дефляция как последние два года равно стагнации и депресии.
Насчет процентов как в Европе:
нам до Европы еще катиться и катиться лет 150-200 (это при оптимистических раскладах), стоит только посмотреть на нашу судебно-правовую систему, это ж система даже не африканская,это система какого-то дикого племени Мумбо-Юмбо.А если реально-то это захват власти и огромный трехметровый бетонный забор на пути инвесторов.
Ну не знаю, не уверен конечно на стопроцентно в теории ползучей и бесповоротной девальвации, но что-то оно все сильно мне напоминает коктейль Молотова, если сложить вместе все факторы.
Вот размер ЗВР и возможное возобновление вливаний извне по чуть-чуть,чтоб не сдохнуть с финансовой голодухи возможно не даст пойти системе вразнос, но от девальвации к уровню минимум 30 мне кажется отвернуть не сможет.
Ничего катастрофического в 30-ке нет, все уже заложили ее в бизнесе, но деградация системы продолжится.
А проценты по вкладам в следующем году все равно повысят, выхода у них нет,
вот и НБУ намекает на разворот, попраздновали мол, побыли "ервопейцами" пару месяцев и хватит:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48133 ... pnogo-roku
У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного року
Думаю под 10% учетки просто обязаны возвратиться, и частично отыграть падение с 18%.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:07
газик поставил 28.52 / 28.73
надо было брать
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:10
Деполюди не последний механизм живой БС, если не брать во внимание строительство очередной фикции Perpetuum Mobile - рефинанс.
В конечном итоге за все "расправы" над пересичным отразится на векторе стабильности и здесь заплатит государство, как политическая формация.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 00:30
Как купить еврооблигации в Украине? Чтобы выкупить лот, необходимо иметь много денег в распоряжении. Например, 1 евробонд имеет стоимость 1 тысячу USD, а бумаг в лоте 100 или 200. Таким образом, для мелкого частного инвестора это слишком высокий порог. Но, приобрести евробонды в небольших количествах, на доступные суммы, от 1000 у.е., можно при помощи брокеров. Стоит отметить, что далеко не все имеющиеся в Украине брокеры являются порядочными.
Оригинал текста находится по адресу:
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
назвіть хоть одного брокера, що продасть 1 євробонд
PS читати гугль не мішки ворочати
+50грн !
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