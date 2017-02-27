Додано: Вів 03 лис, 2020 00:01

Насчет ЗВР согласен ,писал раньше об этом-это единственное,что не укладывается в теорию про ползучую девальвациюНасчет инфляции - согласен,что для экономики это позитив,дефляция как последние два года равно стагнации и депресии.Насчет процентов как в Европе:нам до Европы еще катиться и катиться лет 150-200 (это при оптимистических раскладах), стоит только посмотреть на нашу судебно-правовую систему, это ж система даже не африканская,это система какого-то дикого племени Мумбо-Юмбо.А если реально-то это захват власти и огромный трехметровый бетонный забор на пути инвесторов.Ну не знаю, не уверен конечно на стопроцентно в теории ползучей и бесповоротной девальвации, но что-то оно все сильно мне напоминает коктейль Молотова, если сложить вместе все факторы.Вот размер ЗВР и возможное возобновление вливаний извне по чуть-чуть,чтоб не сдохнуть с финансовой голодухи возможно не даст пойти системе вразнос, но от девальвации к уровню минимум 30 мне кажется отвернуть не сможет.Ничего катастрофического в 30-ке нет, все уже заложили ее в бизнесе, но деградация системы продолжится.А проценты по вкладам в следующем году все равно повысят, выхода у них нет,вот и НБУ намекает на разворот, попраздновали мол, побыли "ервопейцами" пару месяцев и хватит:У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного рокуДумаю под 10% учетки просто обязаны возвратиться, и частично отыграть падение с 18%.