Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44

vitaliian написав: Потёмкин написав: вы хотели сказать у мелкого бизнеса.

крупняк чувствует себя хорошо вы хотели сказать у мелкого бизнеса.крупняк чувствует себя хорошо разве что золотодобытчики и производители ивл. разве что золотодобытчики и производители ивл.

Особенно вот эти плохо себя чувствуютЗеленая энергетика по-украински -узаконенная схема воровства.А если серьезно, то все монополии и кланы очень даже классно себя чувствуют даже в посткарантинное время.Они свое в любом случае обдерут и выпотрошат.Вся система на это работает.Поэтому и курс лихорадит,поэтому и от поляков (от их нынешнего уровня) на 50 лет отстали (и это как минимум).На счет вариантов влияния учетки - вы правы,всякое может быть.Ведь при такой стате и макроиндикаторах, при таком практически нулевом развитии страны,основное,что удерживает курс хотя бы на 28-30, это нищета основной части населения и крах большей части мелкого бизнеса, который либо сворачивается,либо работает за копейки.Мы ж видим, какой стрит-ритейл сейчас на топовых улицах городов - секонды, ломбарды,швидкогроши,продажа низкопробной промкис одной стороныи крупные сетевики с другой стороны.