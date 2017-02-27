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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6697669866996700

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 155
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
21
28,50-29,00
39%
61
29,00-29,50
19%
30
29,50-30,00
6%
10
30,00-30,50
3%
4
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
14
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:20

газик поставил 28.52 / 28.73

надо было брать :)[/quote]
Взяв 2 тижні тому для зберігання на 1-2 роки. Також тут дивувалися, чому не в Газ під 10 % ))
Нижче чинного курсу не очікую найближчі 2 роки ))
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:25

  alex10 написав:газик поставил 28.52 / 28.73

надо было брать :)

Взяв 2 тижні тому для зберігання на 1-2 роки. Також тут дивувалися, чому не в Газ під 10 % ))
Нижче чинного курсу не очікую найближчі 2 роки ))[/quote]
сегодня по плану НБУ выходит с размещением ОВГЗ
но спроса по текущим ставкам как всегда не будет

как думаете, при какой доходности начнется спрос?
Потёмкин
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Насчет ЗВР согласен ,писал раньше об этом-это единственное,что не укладывается в теорию про ползучую девальвацию
не единственное. Из-за карантина замедлился мультипликатор, у бизнеса нет лишних денег покупать валюту.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:31

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Насчет ЗВР согласен ,писал раньше об этом-это единственное,что не укладывается в теорию про ползучую девальвацию
не единственное. Из-за карантина замедлился мультипликатор, у бизнеса нет лишних денег покупать валюту.

вы хотели сказать у мелкого бизнеса.
крупняк чувствует себя хорошо
Потёмкин
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Потёмкин написав:вы хотели сказать у мелкого бизнеса.
крупняк чувствует себя хорошо
разве что золотодобытчики и производители ивл.
  Автор77 написав:У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного року

Думаю под 10% учетки просто обязаны возвратиться, и частично отыграть падение с 18%.
повышение ставки может сыграть в сторону укрепления гривны, зайдёт опять валюта в овгз, банки начнут спешно отдавать подорожавший рефинанс пылесося свободные деньги на рынке. Вырастет стоимость обслуживания внутреннего долга, ещё больше урежут соц. статьи бюджета.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44

  vitaliian написав:
  Потёмкин написав:вы хотели сказать у мелкого бизнеса.
крупняк чувствует себя хорошо
разве что золотодобытчики и производители ивл.



Особенно вот эти плохо себя чувствуют :) :

https://news.finance.ua/ru/news/-/48109 ... troenergii

Зеленая энергетика по-украински -узаконенная схема воровства.

А если серьезно, то все монополии и кланы очень даже классно себя чувствуют даже в посткарантинное время.

Они свое в любом случае обдерут и выпотрошат.
Вся система на это работает.

Поэтому и курс лихорадит,
поэтому и от поляков (от их нынешнего уровня) на 50 лет отстали (и это как минимум).

На счет вариантов влияния учетки - вы правы,всякое может быть.

Ведь при такой стате и макроиндикаторах, при таком практически нулевом развитии страны,

основное,что удерживает курс хотя бы на 28-30, это нищета основной части населения и крах большей части мелкого бизнеса, который либо сворачивается,либо работает за копейки.

Мы ж видим, какой стрит-ритейл сейчас на топовых улицах городов - секонды, ломбарды,швидкогроши,продажа низкопробной промки
с одной стороны
и крупные сетевики с другой стороны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 03 лис, 2020 09:51, всього редагувалось 2 разів.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Поэтому и курс лихорадит
курс лихорадит потому что с урожаем в голодной экономике появились деньги. Активизировались импортёры - декабрь у них месяц пиковых продаж. Инофирмы выводят дивиденты. Идёт перераспределение власти от проигравших выборы к выигравшим и страх перед тотальным локдауном. В общем мышинная возня не более, которая закончится в феврале. Тогда можно будет откупаться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 лис, 2020 09:54, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:50

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-40

Харьков 28.70 - 28.80,
часть ПОВ светят продажу 28.75.. но нет уверенности в этой цифре.
Курс шмыгаляет //

Чернигов 28.68 - 28.73
Сумы 28.65 - 28.75
Полтава 28.70 - 28.75

Всем хорошего дня.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Харьков 28.70 - 28.80,
В тех что работают круглосуточно в девятом часу ещё было 75.

Ну что, кому там ракета медленной казалась? :mrgreen:
Хоть бы один из пророчивших укрепление гривны черкнул "нда, как же это так я ошибся?" и подумал почему собсвтвенно ошибся.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:11

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Patrick написав:Харьков 28.70 - 28.80,
В тех что работают круглосуточно в девятом часу ещё было 75.

Ну что, кому там ракета медленной казалась? :mrgreen:
Хоть бы один из пророчивших укрепление гривны черкнул "нда, как же это так я ошибся?" и подумал почему собсвтвенно ошибся.


Зато есть регулярные свидетели загона, с февраля вангующие откаты.
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Moneta
 
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