газик поставил 28.52 / 28.73
надо было брать [/quote]
Взяв 2 тижні тому для зберігання на 1-2 роки. Також тут дивувалися, чому не в Газ під 10 % ))
Нижче чинного курсу не очікую найближчі 2 роки ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:20
газик поставил 28.52 / 28.73
надо было брать [/quote]
Взяв 2 тижні тому для зберігання на 1-2 роки. Також тут дивувалися, чому не в Газ під 10 % ))
Нижче чинного курсу не очікую найближчі 2 роки ))
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:25
Взяв 2 тижні тому для зберігання на 1-2 роки. Також тут дивувалися, чому не в Газ під 10 % ))
Нижче чинного курсу не очікую найближчі 2 роки ))[/quote]
сегодня по плану НБУ выходит с размещением ОВГЗ
но спроса по текущим ставкам как всегда не будет
как думаете, при какой доходности начнется спрос?
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не единственное. Из-за карантина замедлился мультипликатор, у бизнеса нет лишних денег покупать валюту.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:31
вы хотели сказать у мелкого бизнеса.
крупняк чувствует себя хорошо
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
разве что золотодобытчики и производители ивл.
повышение ставки может сыграть в сторону укрепления гривны, зайдёт опять валюта в овгз, банки начнут спешно отдавать подорожавший рефинанс пылесося свободные деньги на рынке. Вырастет стоимость обслуживания внутреннего долга, ещё больше урежут соц. статьи бюджета.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44
Особенно вот эти плохо себя чувствуют :
https://news.finance.ua/ru/news/-/48109 ... troenergii
Зеленая энергетика по-украински -узаконенная схема воровства.
А если серьезно, то все монополии и кланы очень даже классно себя чувствуют даже в посткарантинное время.
Они свое в любом случае обдерут и выпотрошат.
Вся система на это работает.
Поэтому и курс лихорадит,
поэтому и от поляков (от их нынешнего уровня) на 50 лет отстали (и это как минимум).
На счет вариантов влияния учетки - вы правы,всякое может быть.
Ведь при такой стате и макроиндикаторах, при таком практически нулевом развитии страны,
основное,что удерживает курс хотя бы на 28-30, это нищета основной части населения и крах большей части мелкого бизнеса, который либо сворачивается,либо работает за копейки.
Мы ж видим, какой стрит-ритейл сейчас на топовых улицах городов - секонды, ломбарды,швидкогроши,продажа низкопробной промки
с одной стороны
и крупные сетевики с другой стороны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 03 лис, 2020 09:51, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
курс лихорадит потому что с урожаем в голодной экономике появились деньги. Активизировались импортёры - декабрь у них месяц пиковых продаж. Инофирмы выводят дивиденты. Идёт перераспределение власти от проигравших выборы к выигравшим и страх перед тотальным локдауном. В общем мышинная возня не более, которая закончится в феврале. Тогда можно будет откупаться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 лис, 2020 09:54, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:50
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-40
Харьков 28.70 - 28.80,
часть ПОВ светят продажу 28.75.. но нет уверенности в этой цифре.
Курс шмыгаляет //
Чернигов 28.68 - 28.73
Сумы 28.65 - 28.75
Полтава 28.70 - 28.75
Всем хорошего дня.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В тех что работают круглосуточно в девятом часу ещё было 75.
Ну что, кому там ракета медленной казалась?
Хоть бы один из пророчивших укрепление гривны черкнул "нда, как же это так я ошибся?" и подумал почему собсвтвенно ошибся.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:11
Зато есть регулярные свидетели загона, с февраля вангующие откаты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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