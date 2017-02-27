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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6700670167026703>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 160
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
13%
21
28,50-29,00
39%
62
29,00-29,50
19%
31
29,50-30,00
8%
12
30,00-30,50
3%
4
30,50-31,00
3%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
14
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:01

  vitaliian написав:
  Striker написав:По 33-35 грн в лучшем случае? Я в сектах по 24 и по 50 не состою, но вероятность ощутимой девальвации мне видится более реальной, чем курс ниже 28 в феврале 2021-го.
приведите мне пример из истории девальвации гривны при звр 25+ ярдов. Не надо объяснять что курс держится благодаря звр, а не чьими-то субъективными ощущениями и молитвами?

Учи матчасть,школьник.ЗВР в 2008 году был 32 ярда.И шо?Помогло?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:03

Конституційний суд зняв з порядку денного на 3 листопада справу про Фонд гарантування
Про це свідчить проєкт порядку денного засідань суду на 2-5 листопада.

Раніше зазначалось, що цю справу планували розглянути у закритому режимі.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:06

  vitaliian написав:приведите мне пример из истории девальвации гривны при звр 25+ ярдов. Не надо объяснять что курс держится благодаря звр, а не чьими-то субъективными ощущениями и молитвами?

Например, беру дату 08.01.2020, начало года. Доллар можно было купить по 24.05/24.10 грн. Берём дату 03.11.2020, доллар можно купить по 28.70/28.75 грн. Путём нехитрого расчёта приходим к тому, что девальвация за этот период составляет примерно 19%.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Путём нехитрого расчёта приходим к тому, что девальвация за этот период составляет примерно 19%.
вам нравится самообман? если сравниваются 2 нестабильные величины берется их среднее значение за период в котором присутствуют как минимальные так и максимальные значения. А вырывая произвольные даты можно притягивать за уши любой вывод. Например 25.02.15 курс на миняйле был 36 делаем вывод что с той поры гривна только укреплялась?
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 лис, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:15

Утримання одного судді конституційного органу обходиться бюджету, а конкретно платникам податків, в 21 мільйон гривень на рік.
Наразі у Конституційному Суді працює 15 суддів, ще 3 місця залишається вакантними. Таким чином, утримання лиш чинних суддів обходиться бюджету у близько 315 млн на рік, не враховуючи інших видатків на Суд.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:18

  vitaliian написав:
  Striker написав:По 33-35 грн в лучшем случае? Я в сектах по 24 и по 50 не состою, но вероятность ощутимой девальвации мне видится более реальной, чем курс ниже 28 в феврале 2021-го.
приведите мне пример из истории девальвации гривны при звр 25+ ярдов. Не надо объяснять что курс держится благодаря звр, а не чьими-то субъективными ощущениями и молитвами?


Там нету 25млрд звр, это номинальная стоимость 25.. как в 2008 в нбу были в звр бумаги леман бразерс.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:20

  vitaliian написав:
  Striker написав:Путём нехитрого расчёта приходим к тому, что девальвация за этот период составляет примерно 19%.
вам нравится самообман? если сравниваются 2 нестабильные величины берется их среднее значение за период в котором присутствуют как минимальные так и максимальные значения. А вырывая произвольные даты можно притягивать за уши любой вывод.


Эти две не стабильные величины влияют на одну постоянную составляющую , а именно депозиты населения .
И это очень злит людей и так не имеющих достаточного количества денег .

Вы упорно не замечаете разницы между 24,10 и 28,7 ?
Меня это очень насторожило .!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:25

28.55-28.63/28.68-28.70
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:кінець загону близько

Мы всего лишь вернулись к пику позапрошлого года, всё "хорошее" только впереди.

Как были бездумно просраты 4 гривны возврата к этому курсу - точно так же будут просраты следующие 2-4-6 гривен падения.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lapay написав:Будуть палити ЗВР

Почему Вы считаете что кто-то будет палить ЗВР только лишь ради того чтобы удержать для населения чуть более дешевый доллар?

ЗВР нужны для выплаты долгов, это гораздо важнее чем приятный электорату курс - если не платить по долгам то курс провалится ещё сильнее и это отразится уже не только на населении.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 03 лис, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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