vitaliian написав:приведите мне пример из истории девальвации гривны при звр 25+ ярдов. Не надо объяснять что курс держится благодаря звр, а не чьими-то субъективными ощущениями и молитвами?
Например, беру дату 08.01.2020, начало года. Доллар можно было купить по 24.05/24.10 грн. Берём дату 03.11.2020, доллар можно купить по 28.70/28.75 грн. Путём нехитрого расчёта приходим к тому, что девальвация за этот период составляет примерно 19%.
Striker написав:Путём нехитрого расчёта приходим к тому, что девальвация за этот период составляет примерно 19%.
вам нравится самообман? если сравниваются 2 нестабильные величины берется их среднее значение за период в котором присутствуют как минимальные так и максимальные значения. А вырывая произвольные даты можно притягивать за уши любой вывод. Например 25.02.15 курс на миняйле был 36 делаем вывод что с той поры гривна только укреплялась?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 лис, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Утримання одного судді конституційного органу обходиться бюджету, а конкретно платникам податків, в 21 мільйон гривень на рік. Наразі у Конституційному Суді працює 15 суддів, ще 3 місця залишається вакантними. Таким чином, утримання лиш чинних суддів обходиться бюджету у близько 315 млн на рік, не враховуючи інших видатків на Суд.
Striker написав:Путём нехитрого расчёта приходим к тому, что девальвация за этот период составляет примерно 19%.
вам нравится самообман? если сравниваются 2 нестабильные величины берется их среднее значение за период в котором присутствуют как минимальные так и максимальные значения. А вырывая произвольные даты можно притягивать за уши любой вывод.
Эти две не стабильные величины влияют на одну постоянную составляющую , а именно депозиты населения . И это очень злит людей и так не имеющих достаточного количества денег .
Вы упорно не замечаете разницы между 24,10 и 28,7 ? Меня это очень насторожило .!