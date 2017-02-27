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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:29
vitaliy_berdinskikh написав: lapay написав:
Будуть палити ЗВР
Почему Вы считаете что кто-то будет палить ЗВР только лишь ради того чтобы удержать для населения чуть более дешевый доллар?
согласен зубами курс держать не будут, звр будут палить под крупных покупателей иначе курс улетит за 50.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:31
vitaliy_berdinskikh написав:
Почему Вы считаете что кто-то будет палить ЗВР только лишь ради того чтобы удержать для населения чуть более дешевый доллар?
Тому що, в нашій країні, ЗВР відіграє, частково, роль стабілізаційних фондів, в інших країнах. Коли все добре, стабфонд (ЗВР) зростає, коли експорт падає, зменшується. Заначки потрібні всім, а в нас іншої заначки, крім ЗВР, немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:44
Что случилось с рiкетой?
Почему зiглохли двiжки?
Дiверсия или кiнструкционный просчiт?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:47
vitaliy_berdinskikh написав: flyman написав:
кінець загону близько
Мы всего лишь вернулись к пику позапрошлого года, всё "хорошее" только впереди.
Как были бездумно просраты 4 гривны возврата к этому курсу - точно так же будут просраты следующие 2-4-6 гривен падения.
Если у Вас "безумно просраны" ЗВР то не поленитесь уточнить сколько их было на 01.11.2019 и на 01.11.2020
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:54
vitaliy_berdinskikh написав: flyman написав:
кінець загону близько
Мы всего лишь вернулись к пику позапрошлого года, всё "хорошее" только впереди.
Как были бездумно просраты 4 гривны возврата к этому курсу - точно так же будут просраты следующие 2-4-6 гривен падения.
не зовсім зрозумів на рахунок просра...
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:55
vitaliy_berdinskikh написав: lapay написав:
Будуть палити ЗВР
Почему Вы считаете что кто-то будет палить ЗВР только лишь ради того чтобы удержать для населения чуть более дешевый доллар?
ЗВР нужны для выплаты долгов, это гораздо важнее чем приятный электорату курс - если не платить по долгам то курс провалится ещё сильнее и это отразится уже не только на населении.
нам позичають щоб віддали по принципу: "куме позичте грошей, бо не буде чим вам борг віддати"
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00
Investor_33 написав: vitaliy_berdinskikh написав: flyman написав:
кінець загону близько
Мы всего лишь вернулись к пику позапрошлого года, всё "хорошее" только впереди.
Как были бездумно просраты 4 гривны возврата к этому курсу - точно так же будут просраты следующие 2-4-6 гривен падения.
Если у Вас "безумно просраны" ЗВР то не поленитесь уточнить сколько их было на 01.11.2019 и на 01.11.2020
Цього року були найзначніші виплати по обслугованні боргів, особливо у вересні у валюті. А ЗВР навіть підросли. От таке спалювання ЗВР.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:11
Investor_33 написав:
Если у Вас "безумно просраны" ЗВР
Это правильно, это сильно - подменять аргументы оппонета своими придуманными. Молодец.
Mind the gap.
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