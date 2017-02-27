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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6700670167026703

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 160
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
13%
21
28,50-29,00
39%
62
29,00-29,50
19%
31
29,50-30,00
8%
12
30,00-30,50
3%
4
30,50-31,00
3%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
14
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lapay написав:Будуть палити ЗВР

Почему Вы считаете что кто-то будет палить ЗВР только лишь ради того чтобы удержать для населения чуть более дешевый доллар?
согласен зубами курс держать не будут, звр будут палить под крупных покупателей иначе курс улетит за 50.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Почему Вы считаете что кто-то будет палить ЗВР только лишь ради того чтобы удержать для населения чуть более дешевый доллар?

Тому що, в нашій країні, ЗВР відіграє, частково, роль стабілізаційних фондів, в інших країнах. Коли все добре, стабфонд (ЗВР) зростає, коли експорт падає, зменшується. Заначки потрібні всім, а в нас іншої заначки, крім ЗВР, немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что случилось с рiкетой?
Почему зiглохли двiжки?
Дiверсия или кiнструкционный просчiт?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  flyman написав:кінець загону близько

Мы всего лишь вернулись к пику позапрошлого года, всё "хорошее" только впереди.

Как были бездумно просраты 4 гривны возврата к этому курсу - точно так же будут просраты следующие 2-4-6 гривен падения.

Если у Вас "безумно просраны" ЗВР то не поленитесь уточнить сколько их было на 01.11.2019 и на 01.11.2020
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  flyman написав:кінець загону близько

Мы всего лишь вернулись к пику позапрошлого года, всё "хорошее" только впереди.

Как были бездумно просраты 4 гривны возврата к этому курсу - точно так же будут просраты следующие 2-4-6 гривен падения.

не зовсім зрозумів на рахунок просра...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lapay написав:Будуть палити ЗВР

Почему Вы считаете что кто-то будет палить ЗВР только лишь ради того чтобы удержать для населения чуть более дешевый доллар?

ЗВР нужны для выплаты долгов, это гораздо важнее чем приятный электорату курс - если не платить по долгам то курс провалится ещё сильнее и это отразится уже не только на населении.

нам позичають щоб віддали по принципу: "куме позичте грошей, бо не буде чим вам борг віддати"
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00

  Investor_33 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  flyman написав:кінець загону близько

Мы всего лишь вернулись к пику позапрошлого года, всё "хорошее" только впереди.

Как были бездумно просраты 4 гривны возврата к этому курсу - точно так же будут просраты следующие 2-4-6 гривен падения.

Если у Вас "безумно просраны" ЗВР то не поленитесь уточнить сколько их было на 01.11.2019 и на 01.11.2020

Цього року були найзначніші виплати по обслугованні боргів, особливо у вересні у валюті. А ЗВР навіть підросли. От таке спалювання ЗВР.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Если у Вас "безумно просраны" ЗВР

Это правильно, это сильно - подменять аргументы оппонета своими придуманными. Молодец.
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