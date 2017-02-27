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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6702670367046705>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 163
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
13%
22
28,50-29,00
39%
63
29,00-29,50
19%
31
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
14
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:31

К весне курс вернется к 27,5. Почему? МВФ, ОВДП, гастарбайтеры, посевная, высокие цены на наш экспорт(металл,зерновые).
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:33

  fin написав:К весне курс вернется к 27,5. Почему? МВФ, ОВДП, гастарбайтеры, посевная, высокие цены на наш экспорт(металл,зерновые).

Если будете каждый день по 5 раз писать, может даже ниже будет! :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:35

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
01.09.2020 7743,16 28,034880 0,545342
01.10.2020 7808,96 28,336987 0,302107

Оберти в жовтні підросли, та кількість робочих днів на 1 МЕНьша.

Оберти ростуть у всіх роках. Курс в 2018 році припав, а в 2019 і 2020 виріс. Та виріс він цього року майже вдвічи меньше за попередній місяць.

Ну, і безперечно, хто в жовтні купував дешевше, а продавав дорожче 28,336987 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 03 лис, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:36

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.11.2020................28,6177
Доллар прибавил 3.5 копейки.
Открылись на 3.5 копейки выше уровня вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе начали движение, сначала медленно, а потом стали ускоряться. Зачес опустились на 9.5 копеек. Немного постояв в балансе, опустились еще на 1.5 копейки и сразу же отскочили на полкопейки, растянув спред до 3 копеек. Такое расширение спреда, скорее всего, говорит о том, что рынок оказался не готов к столь быстрому снижению, игрокам нужно время для адаптации к происходящему. Впрочем, основной массив сделок уже может быть и завершен. Активные торги сегодня начались с открытия.
Справочный курс встретили котировками 28.5400 - 28.5700, что на 10.5 копеек ниже открытия.
Доллар в мире все это время также падал, как и у нас.

НБУ вчера продал 87 млн.
Остатки на коррсчетах сократились чуть меньше, чем на объем интервенции. Поступления в казначейство и уменьшение объема суточных сертификатов друг друга почти уравновесили. Остальные играли по мелочи.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 530 до 384.6 млн. Чистое предложение составило около 365 млн. Клиентские обороты также сократились, продолжилась тенденция к сокращению превышения спроса над предложением, которое, однако, оставалось достаточно высоким. Активность банков снизилась существенно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Цього року були найзначніші виплати по обслугованні боргів, особливо у вересні у валюті. А ЗВР навіть підросли. От таке спалювання ЗВР.


Недосяжні рекорди з часом долаються.
Виплати України за зовнішніми зобов’язаннями у 2021 році перевищать $5 млрд.
У січні-вересні 2020 року Україна запозичила 400 млрд грн. За попереднім прогнозом Міністерства фінансів, у 2021 році Україна має виплатити 600 млрд грн за держборгом. У 2021 році Мінфін збирається отримати від продажу ОВДП рекордний обсяг грошей на фінансування бюджету. https://finclub.net/ua/news/ukraina-spl ... rotsi.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:43

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Насчет ЗВР согласен ,писал раньше об этом-это единственное,что не укладывается в теорию про ползучую девальвацию
не единственное. Из-за карантина замедлился мультипликатор, у бизнеса нет лишних денег покупать валюту.


Верно. Но какая для вас разница - уменьшится ли валютный эквивалент ваших доходов с ростом курса, или с уменьшением его гривневого выражения?

А депозитчики в любом случае будут играть в музыкальные стулья, сколько бы они в уме не переводили гривну в доллар по эфемерному курсу
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:48

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Поэтому и курс лихорадит
курс лихорадит потому что с урожаем в голодной экономике появились деньги. Активизировались импортёры - декабрь у них месяц пиковых продаж. Инофирмы выводят дивиденты. Идёт перераспределение власти от проигравших выборы к выигравшим и страх перед тотальным локдауном. В общем мышинная возня не более, которая закончится в феврале. Тогда можно будет откупаться.


тоже думаю, что курс будут держать низким где-то до февраля-марта-апреля. Но по другой причине. 1 июля 2021 начнется распродажа земли.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Слился по 28,63

Жду ...... реакции ))))
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:02

  fin написав:Поддерживаю. Брать доллары по 28,8 это полный бред! Дутый курс, который к весне резко сдуется. Буду накапливать гривну, а весной по 27,5 будем скупаться.

Помнится при курсе 25, 26, и 27 тоже подобные "100% гарантированные" заявления звучали. Типа вот сейчас как откатит на 2 гривны вниз - и мы сразу "усіх нахлобучимо разом"! Вот только почему-то курс всё валит и валит вверх, и вплотную подбирается к 29. Не замучились еще ждать откатов?
Просто поражает такая наивность! Хотя чему я удивляюсь? Если 73% проголосовали за актера, думая, что он реально будет таким президентом, как в кино, то это уже диагноз. :mrgreen: Народ продолжает витать в облаках. И только очень жесткая реальность способна вернуть функцию критического мышления. Вот её, эту реальность, и покажут в виде курса 32-33 к концу года. А вы всё ждите отката дальше...

Опт еще сильнее оживился: вместо ранних утренних курсов 28.63/28.70 сжал маржу до 28.64/28.68. Обороты приличные.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

4 фракции ВР против увольнения судей КС, никто денег не даст, или дадут под 10%+
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 03 лис, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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