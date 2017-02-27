Додано: Вів 03 лис, 2020 12:36

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

03.11.2020................28,6177

Доллар прибавил 3.5 копейки.

Открылись на 3.5 копейки выше уровня вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе начали движение, сначала медленно, а потом стали ускоряться. Зачес опустились на 9.5 копеек. Немного постояв в балансе, опустились еще на 1.5 копейки и сразу же отскочили на полкопейки, растянув спред до 3 копеек. Такое расширение спреда, скорее всего, говорит о том, что рынок оказался не готов к столь быстрому снижению, игрокам нужно время для адаптации к происходящему. Впрочем, основной массив сделок уже может быть и завершен. Активные торги сегодня начались с открытия.

Справочный курс встретили котировками 28.5400 - 28.5700, что на 10.5 копеек ниже открытия.

Доллар в мире все это время также падал, как и у нас.



НБУ вчера продал 87 млн.

Остатки на коррсчетах сократились чуть меньше, чем на объем интервенции. Поступления в казначейство и уменьшение объема суточных сертификатов друг друга почти уравновесили. Остальные играли по мелочи.



В пятницу объем валютного рынка сократился с 530 до 384.6 млн. Чистое предложение составило около 365 млн. Клиентские обороты также сократились, продолжилась тенденция к сокращению превышения спроса над предложением, которое, однако, оставалось достаточно высоким. Активность банков снизилась существенно.