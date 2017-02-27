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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6702670367046705

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 163
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
13%
22
28,50-29,00
39%
63
29,00-29,50
19%
31
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
14
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Жду ...... реакции ))))

:cry: :cry: :cry:
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:26

  холява написав:Слился по 28,63

Жду ...... реакции ))))

Реакция не заставила себя долго ждать - сразу +1.5 копейки на МБ :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Жду ...... реакции ))))
Вассермана ?
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:45

  fin написав:К весне курс вернется к 27,5. Почему? МВФ, ОВДП, гастарбайтеры, посевная, высокие цены на наш экспорт(металл,зерновые).

Да-да-да, давайте в качестве аргументов побольше красивых слов! :mrgreen: От этого курс родной гривны всегда только крепнет. Особенно от посевной. :mrgreen: Для которой нужны импортные энергоносители и удобрения. Закупим много импортного товара - и гривна от этого сразу станет золотой. :mrgreen: Логика просто убийственная...

А что касается других умных слов, то:
1. МВФ "зеленая" власть уже 2 или 3 раза послала в задницу, типа нам ваши кредиты на фиг не нужны.
2. ОВДП покупать при быстро валящейся экономике и без поддержки МВФ ни один вменяемый инвестор не будет.
3. Гастарбайтеры вряд ли много валюты завезут - границы снова закрывают из-за второй волны пандемии в мире.
4. Высокие цены на металл и зерно - спрос на металл падает в мире, а высокие цены на зерно компенсируются низким урожаем. Предлагаете вывезти всё зерно ради валюты, а самим траву потом жрать?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Предлагаете вывезти всё зерно ради валюты, а самим траву потом жрать?
Решение, не раз проверенное поколениями отрекащихся от голодомора. Можем повторить(с) любят говорить они.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:05

Фискалы по крупному задолжают бизнесу - так, при росте гросс-сборов, объемы возмещения НДС не растут пропорционально, как должны, а падают, причем существенно.

В октябре 2019-го при сборах 41,3 млрд грн, возместили 13,3 млрд (32,2%), а в октябре 2020-го при сборах 44 млрд - всего 11,9 млрд (27%).

Зображення

Как говорится, корову нужно больше доить и меньше кормить... К сожалению, ситуация характерна не только для октября, а 3-х последних месяцев - в аккурат с момента, как Казначейство начало рисовать перемогу о росте номинальных доходов бюджета год к году!

Чем это чревато долгосрочно - либо ишак, либо падишах. По-другому не будет - то, что Минфин изворачивается невыполнением расходной части Ююджета длительную фору успокоительным мантрам не даст, потому что с сокращением трат государства падает и общее потребление в стране. Это непреложная истина.

А в условиях непаритетного обменного курса, когда все полки завалены дешевым субсированным экономикой импортом, внутреннее производство будет лишь ускорять свое падение вместе с падением количества рабочих мест и фондов оплаты труда

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-sto ... c363005730
zРадио
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