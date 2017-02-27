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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:26
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:45
Да-да-да, давайте в качестве аргументов побольше красивых слов! От этого курс родной гривны всегда только крепнет. Особенно от посевной. Для которой нужны импортные энергоносители и удобрения. Закупим много импортного товара - и гривна от этого сразу станет золотой. Логика просто убийственная...
А что касается других умных слов, то:
1. МВФ "зеленая" власть уже 2 или 3 раза послала в задницу, типа нам ваши кредиты на фиг не нужны.
2. ОВДП покупать при быстро валящейся экономике и без поддержки МВФ ни один вменяемый инвестор не будет.
3. Гастарбайтеры вряд ли много валюты завезут - границы снова закрывают из-за второй волны пандемии в мире.
4. Высокие цены на металл и зерно - спрос на металл падает в мире, а высокие цены на зерно компенсируются низким урожаем. Предлагаете вывезти всё зерно ради валюты, а самим траву потом жрать?
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Решение, не раз проверенное поколениями отрекащихся от голодомора. Можем повторить(с) любят говорить они.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:05
Шмыганомикс как он есть
Фискалы по крупному задолжают бизнесу - так, при росте гросс-сборов, объемы возмещения НДС не растут пропорционально, как должны, а падают, причем существенно.
В октябре 2019-го при сборах 41,3 млрд грн, возместили 13,3 млрд (32,2%), а в октябре 2020-го при сборах 44 млрд - всего 11,9 млрд (27%).
Как говорится, корову нужно больше доить и меньше кормить... К сожалению, ситуация характерна не только для октября, а 3-х последних месяцев - в аккурат с момента, как Казначейство начало рисовать перемогу о росте номинальных доходов бюджета год к году!
Чем это чревато долгосрочно - либо ишак, либо падишах. По-другому не будет - то, что Минфин изворачивается невыполнением расходной части Ююджета длительную фору успокоительным мантрам не даст, потому что с сокращением трат государства падает и общее потребление в стране. Это непреложная истина.
А в условиях непаритетного обменного курса, когда все полки завалены дешевым субсированным экономикой импортом, внутреннее производство будет лишь ускорять свое падение вместе с падением количества рабочих мест и фондов оплаты труда
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