По 28.6 лучше сливаться чем по 23.6
По вчерашним прогнозам , был правы те кто советовали не брать по 28.58
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:54
По 28.6 лучше сливаться чем по 23.6
По вчерашним прогнозам , был правы те кто советовали не брать по 28.58
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01
у преЗЕдента на это есть ответ - разгон ВРУ ссылок не буду приводить гуглиться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В прошлый раз для этого дела был нужен карманный КСУ который одобрит очевидное нарушение Конституции.
Но вот проблема ... одобрение КСУ разгона ВР для того чтобы новый состав ВР проголосовал уже за разгон КСУ ... мне кажется эта схема не сработает
Разве что ВР будет разгоняться на самом деле ради просто узурпации власти, а разгон КСУ будет лишь на словах поскольку президент и суд уже подельники по предыдущему разгону ВР - вот тогда конечно всё чики-пики, схема рабочая
Если это так как написано выше, то Вова просто черный пояс 1 дан и предыдущий узурпатор Витя на его фоне просто какой-то белый пояс трусливо сбежавший с ринга.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14
а к этому можно ещё и оставить отмену декларирования
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 03 лис, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:28
https://news.finance.ua/ua/news/-/48138 ... -vidstavku
А между прочим, КС -стал у нас одним из факторов, непосредственно влияющих на курс гривна-доллар.
Это конкрентная раскачка лодки,чем больше качает кто-то - тем меньшая вероятность удержать курс нац.валюты стабильным, в перспективе конечно.
Сегодня,к слову,Тупицкий пресс-конференцию на Прямом собрал.Было феерично,большое такое интервью,напоминало пресуху футболистов,победоносно взявших главный европейский кубок.Ему дали трибуну, а он вдохновенно нахваливал Прямой и не только ,а всех кто с ним связан :):)
Песенка такая есть:"Мы другой такой страны не знаем....":)
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:50
Так це ж навмисно закладена часова бомба під Україну ....
Пам"ятаєте яхту не Побєда, а Бєда? Так і тут...
І особа, і "совкова" ментальність ....
І по курсу ... Я відписував про курс 70 в 21 році + незалежні регіони = поки все в тому напрямку і йде.
зі. Більше не буду про це нагадувати ...
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