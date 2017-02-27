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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6703670467056706

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 165
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
23
28,50-29,00
38%
63
29,00-29,50
19%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
14
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:54

  Сибарит написав:
  холява написав:Слился по 28,63

Жду ...... реакции ))))

Реакция не заставила себя долго ждать - сразу +1.5 копейки на МБ :lol:


По 28.6 лучше сливаться чем по 23.6

По вчерашним прогнозам , был правы те кто советовали не брать по 28.58
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01

  Zebra написав:4 фракции ВР против увольнения судей КС, никто денег не даст, или дадут под 10%+

у преЗЕдента на это есть ответ - разгон ВРУ :wink: ссылок не буду приводить гуглиться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:разгон ВРУ

В прошлый раз для этого дела был нужен карманный КСУ который одобрит очевидное нарушение Конституции.

Но вот проблема ... одобрение КСУ разгона ВР для того чтобы новый состав ВР проголосовал уже за разгон КСУ ... мне кажется эта схема не сработает :mrgreen:

Разве что ВР будет разгоняться на самом деле ради просто узурпации власти, а разгон КСУ будет лишь на словах поскольку президент и суд уже подельники по предыдущему разгону ВР - вот тогда конечно всё чики-пики, схема рабочая 8)

Если это так как написано выше, то Вова просто черный пояс 1 дан и предыдущий узурпатор Витя на его фоне просто какой-то белый пояс трусливо сбежавший с ринга.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14

  vitaliy_berdinskikh написав:вот тогда конечно всё чики-пики, схема рабочая 8)


а к этому можно ещё и оставить отмену декларирования :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 03 лис, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:28

  Zebra написав:4 фракции ВР против увольнения судей КС, никто денег не даст, или дадут под 10%+



https://news.finance.ua/ua/news/-/48138 ... -vidstavku
А между прочим, КС -стал у нас одним из факторов, непосредственно влияющих на курс гривна-доллар.
Это конкрентная раскачка лодки,чем больше качает кто-то - тем меньшая вероятность удержать курс нац.валюты стабильным, в перспективе конечно.

Сегодня,к слову,Тупицкий пресс-конференцию на Прямом собрал.Было феерично,большое такое интервью,напоминало пресуху футболистов,победоносно взявших главный европейский кубок.Ему дали трибуну, а он вдохновенно нахваливал Прямой и не только :shock: ,а всех кто с ним связан :):):)
Песенка такая есть:"Мы другой такой страны не знаем....":)
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:50

  Автор77 написав:
  Zebra написав:4 фракции ВР против увольнения судей КС, никто денег не даст, или дадут под 10%+



https://news.finance.ua/ua/news/-/48138 ... -vidstavku
А между прочим, КС -стал у нас одним из факторов, непосредственно влияющих на курс гривна-доллар.
Это конкрентная раскачка лодки,чем больше качает кто-то - тем меньшая вероятность удержать курс нац.валюты стабильным, в перспективе конечно.

Сегодня,к слову,Тупицкий пресс-конференцию на Прямом собрал.Было феерично,большое такое интервью,напоминало пресуху футболистов,победоносно взявших главный европейский кубок.Ему дали трибуну, а он вдохновенно нахваливал Прямой и не только :shock: ,а всех кто с ним связан :):):)
Песенка такая есть:"Мы другой такой страны не знаем....":)

Так це ж навмисно закладена часова бомба під Україну ....

Пам"ятаєте яхту не Побєда, а Бєда? Так і тут...

І особа, і "совкова" ментальність ....

І по курсу ... Я відписував про курс 70 в 21 році + незалежні регіони = поки все в тому напрямку і йде.

зі. Більше не буду про це нагадувати ...
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