Додано: Вів 03 лис, 2020 16:16

Libo написав: Паникёр. В боевых условиях таких ведут на пустырь за склад ГСМ и расстреливают. Паникёр. В боевых условиях таких ведут на пустырь за склад ГСМ и расстреливают.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............03.11.2020..........04.11.2020дата розрахунку..............02.11.2020..........03.11.2020Євро.................................33,2917...............33,4806...+0.57%Долар США......................28,5827........................+0.06%После полудня курс практически не изменился. Гривна отыгралась минимально.Открылись на 3.5 копейки выше уровня вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе начали движение, сначала медленно, а потом стали ускоряться. Зачес опустились на 9.5 копеек. Немного постояв в балансе, опустились еще на 1.5 копейки и сразу же отскочили на полкопейки, растянув спред до 3 копеек. Такое расширение спреда, скорее всего, говорит о том, что рынок оказался не готов к столь быстрому снижению, игрокам нужно время для адаптации к происходящему. Впрочем, основной массив сделок уже может быть и завершен. Активные торги сегодня начались с открытия.Справочный курс встретили котировками 28.5400 - 28.5700, что на 10.5 копеек ниже открытия.Доллар в мире все это время также падал, как и у нас.Перед обедом выросли на 1.5 копейки, сохранив спред 3 копейки. Так широко весь обед и простояли. После обеда симметрично сузили спред до 2 копеек и остались на месте. Минимальное изменение официального курса по сравнению со справочным подтвердило подозрение, что сегодня все основные события происходили до 12.Официальный курс встретили котировками 28.5600 - 28.5800. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.По евро остались примерно на уровне открытия.Вчера рос доллар, сегодня евро, за 2 дня рост получился относительно равномерный:Евро +0.7%Доллар +0.52%Этот день в истории:2019 - 24.7381 (-8) +3872018 - 28.1328 (-2) +472017 - 26.9626 (+3)2016 - 25.5948 (+4)Даже в боевых условиях рядом с ГСМ стараются лишний раз не стрелятьКоллеги! Завязываем с политикой!Вся история учит тому, что чем громче шум, тем меньше его влияние на валютный рынок.