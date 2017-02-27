По 28.6 лучше сливаться чем по 23.6
По вчерашним прогнозам , был правы те кто советовали не брать по 28.58
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:54
По 28.6 лучше сливаться чем по 23.6
По вчерашним прогнозам , был правы те кто советовали не брать по 28.58
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01
у преЗЕдента на это есть ответ - разгон ВРУ ссылок не буду приводить гуглиться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В прошлый раз для этого дела был нужен карманный КСУ который одобрит очевидное нарушение Конституции.
Но вот проблема ... одобрение КСУ разгона ВР для того чтобы новый состав ВР проголосовал уже за разгон КСУ ... мне кажется эта схема не сработает
Разве что ВР будет разгоняться на самом деле ради просто узурпации власти, а разгон КСУ будет лишь на словах поскольку президент и суд уже подельники по предыдущему разгону ВР - вот тогда конечно всё чики-пики, схема рабочая
Если это так как написано выше, то Вова просто черный пояс 1 дан и предыдущий узурпатор Витя на его фоне просто какой-то белый пояс трусливо сбежавший с ринга.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14
а к этому можно ещё и оставить отмену декларирования
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 03 лис, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:11
И что? Антикоррупционную реформу это не вернет, это только затянет время, дешевых денег от МВФ не будет, будет гривна по 35 в следующем году.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:14
29,00 є велика ймовірність, що побачимо в цьому зимовому сезоні, а от 30,00 побачимо? В кого які аргументи?
Востаннє редагувалось vovakwasov в Вів 03 лис, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:16
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.11.2020..........04.11.2020
дата розрахунку..............02.11.2020..........03.11.2020
Євро.................................33,2917...............33,4806...+0.57%
Долар США......................28,5827...............28,6.........+0.06%
После полудня курс практически не изменился. Гривна отыгралась минимально.
Открылись на 3.5 копейки выше уровня вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе начали движение, сначала медленно, а потом стали ускоряться. Зачес опустились на 9.5 копеек. Немного постояв в балансе, опустились еще на 1.5 копейки и сразу же отскочили на полкопейки, растянув спред до 3 копеек. Такое расширение спреда, скорее всего, говорит о том, что рынок оказался не готов к столь быстрому снижению, игрокам нужно время для адаптации к происходящему. Впрочем, основной массив сделок уже может быть и завершен. Активные торги сегодня начались с открытия.
Справочный курс встретили котировками 28.5400 - 28.5700, что на 10.5 копеек ниже открытия.
Доллар в мире все это время также падал, как и у нас.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки, сохранив спред 3 копейки. Так широко весь обед и простояли. После обеда симметрично сузили спред до 2 копеек и остались на месте. Минимальное изменение официального курса по сравнению со справочным подтвердило подозрение, что сегодня все основные события происходили до 12.
Официальный курс встретили котировками 28.5600 - 28.5800. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
По евро остались примерно на уровне открытия.
Вчера рос доллар, сегодня евро, за 2 дня рост получился относительно равномерный:
Евро +0.7%
Доллар +0.52%
Этот день в истории:
2019 - 24.7381 (-8) +387
2018 - 28.1328 (-2) +47
2017 - 26.9626 (+3)
2016 - 25.5948 (+4)
Даже в боевых условиях рядом с ГСМ стараются лишний раз не стрелять
Коллеги! Завязываем с политикой!
Вся история учит тому, что чем громче шум, тем меньше его влияние на валютный рынок.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 03 лис, 2020 16:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:17
Спасибо .
Все равно завтра платить за поставку.
Выиграл в евро проиграл в долларе .......
Евро вверх и рубль вверх.
А завтра что будет ?
Кто может с уверенностью сказать ?
Судя по межбанку могу завтра и не слить по 28,63 ...
Все будет завтра .
28,53-28,55 Межбанк
Востаннє редагувалось холява в Вів 03 лис, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:18
ну шо паникёр - загончик иакм выдохся. идём снова к 28?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Звичайно не зільєте. Альфа знизила продажу на 28.57 з 28.7.))
Повага Вам за чесність по факту, а не писанину постфактум.
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