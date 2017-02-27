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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6704670567066707

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 167
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
38%
64
29,00-29,50
19%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
14
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:22

  uaprofi написав:ну шо паникёр - загончик иакм выдохся. идём снова к 28?

деполюди уже смирились, что 28 теперь дно после 25, 26, 27? :mrgreen:
Уже очень скоро дном будет 30 :mrgreen:

Турецкая лира ежедневно теряет по 1%, а гривна будет топтаться на месте? В Украине самая сильная экономика, мы Турцию без девала завалим товарами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:25

  uaprofi написав:ну шо паникёр - загончик иакм выдохся. идём снова к 28?


Если Вы написали мне , то могу пояснить следующее.

Слился по 28, 45 ожидая понижения доллара .
Долго ждал , психанул, откупился по 28.40.
Слил сегодня 28,63.
ОЧкуюсь сильно , как бы не проиграть .
Вот и Сибарит указал на 1,5 копейки повышение .
Так как я абсолютно лысый , рвать на голове нечего .
Ну, исключительно челку на сфинктере .
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Загон-не загон, но рiкетчикам долгожданных 29 еще придётся подождать.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:35

  Сибарит написав:Доллар в мире все это время также падал, как и у нас.

По евро остались примерно на уровне открытия.

Вчера рос доллар, сегодня евро, за 2 дня рост получился относительно равномерный:
Евро +0.7%
Доллар +0.52%



Сори, но я сделал саммери. Еще в начальной американской школе меня учили - прочитал страницу, вырази всё самое главное в одном предложении и ответь на вопросы: что? где? когда? как? почему?
Моё одно предложение тут:
С гривной на сегодняшний день всё в порядке, несмотря ни какие катаклизьмы. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:35

речь идет опять о полном локдауне страны и экономики, (минимум на 1-2 месяца)

и как это отразится на курсе и бюджете ?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

stryzhko написав:Звичайно не зільєте. Альфа знизила продажу на 28.57 з 28.7.))

Схоже самі банкіри не знають куди бігти. Одні купляли по 28.69 інші продавали по 28.57, правда не довго(по цифрі адмін промазав, або своїм продавав пару хвилин))
Вже 28.67

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что такое, доллар снова никому не нужен? :shock:
.53
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:18

  Captain Obvious написав:Что такое, доллар снова никому не нужен? :shock:
.53

Чернигов, 28.69 покупка
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:34

  vovakwasov написав:29,00 є велика ймовірність, що побачимо в цьому зимовому сезоні, а от 30,00 побачимо? В кого які аргументи?
Можемо побачити... :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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