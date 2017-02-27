деполюди уже смирились, что 28 теперь дно после 25, 26, 27?
Уже очень скоро дном будет 30
Турецкая лира ежедневно теряет по 1%, а гривна будет топтаться на месте? В Украине самая сильная экономика, мы Турцию без девала завалим товарами.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:22
деполюди уже смирились, что 28 теперь дно после 25, 26, 27?
Уже очень скоро дном будет 30
Турецкая лира ежедневно теряет по 1%, а гривна будет топтаться на месте? В Украине самая сильная экономика, мы Турцию без девала завалим товарами.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:25
Если Вы написали мне , то могу пояснить следующее.
Слился по 28, 45 ожидая понижения доллара .
Долго ждал , психанул, откупился по 28.40.
Слил сегодня 28,63.
ОЧкуюсь сильно , как бы не проиграть .
Вот и Сибарит указал на 1,5 копейки повышение .
Так как я абсолютно лысый , рвать на голове нечего .
Ну, исключительно челку на сфинктере .
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Загон-не загон, но рiкетчикам долгожданных 29 еще придётся подождать.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:35
Сори, но я сделал саммери. Еще в начальной американской школе меня учили - прочитал страницу, вырази всё самое главное в одном предложении и ответь на вопросы: что? где? когда? как? почему?
Моё одно предложение тут:
С гривной на сегодняшний день всё в порядке, несмотря ни какие катаклизьмы.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:35
речь идет опять о полном локдауне страны и экономики, (минимум на 1-2 месяца)
и как это отразится на курсе и бюджете ?
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Схоже самі банкіри не знають куди бігти. Одні купляли по 28.69 інші продавали по 28.57, правда не довго(по цифрі адмін промазав, або своїм продавав пару хвилин))
Вже 28.67
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что такое, доллар снова никому не нужен?
.53
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:18
Чернигов, 28.69 покупка
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:34
Можемо побачити...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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