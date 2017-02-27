Zebra написав:Турецкая лира ежедневно теряет по 1%
А в чем причина? С Турции вроде всё в порядке с экономикой: туристы едут, олинклюзивы работают...
Всего за последние три месяца лира потеряла 15% по отношению к ведущим мировым валютам, а с начала года — 25%. Всего после финансового кризиса 2008 года лира обесценилась на 85% по отношению к доллару. Все это подстегивает инфляцию и увеличивает налоговую нагрузку на государство и бизнес, ведь долги Турции номинированы в долларах. Внешний долг составляет 421 млрд долларов, из которых 128 млрд должны быть выплачены в этом году. Кроме того, страна зависит от поставок энергоносителей, которые также оплачиваются в долларах, как и практически весь импорт.
Особенно много негативных для экономики факторов возникло из-за геополитических амбиций Эрдогана, об этом свидетельствуют резкое обострение отношений с Францией, война в Карабахе, участие в сирийском и ливийском конфликтах, конфронтация с Грецией и Кипром в восточном Средиземноморье, а также угроза американских санкций в связи с покупкой российских систем ПВО S-400. Все эти риски отпугивают зарубежных инвесторов, которые, согласно агентству Bloomberg, избавились в этом году от турецких акций и бондов на сумму в 13,3 млрд долларов, что является крупнейшей распродажей с 2005 года. Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.io/articles/166011-t ... ani_obvala
С
трана должна выплатить почти 170 млрд долларов в течение следующих 12 месяцев, что соответствует 24% от ВВП, сообщило ранее агентство Reuters.
Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів щодо можливого скасування співпраці через рішення Конституційного Суду щодо визнання неконституційною статті Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.
Про це президент Зеленський сказав у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“Після їхнього ( Конституційного Суду. – Ред.) рішення ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, ми отримали сигнал від Міжнародного валютного фонду – ніякої співпраці не може бути, ніякої місії ви можете не очікувати.
Востаннє редагувалось andrein в Вів 03 лис, 2020 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав: Официальный курс встретили котировками 28.5600 - 28.5800. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. По евро остались примерно на уровне открытия. Вчера рос доллар, сегодня евро, за 2 дня рост получился относительно равномерный: Евро +0.7% Доллар +0.52% Этот день в истории: 2019 - 24.7381 (-8) +387 2018 - 28.1328 (-2) +47 2017 - 26.9626 (+3) 2016 - 25.5948 (+4)
Libo писал(а): Паникёр. В боевых условиях таких ведут на пустырь за склад ГСМ и расстреливают.
Даже в боевых условиях рядом с ГСМ стараются лишний раз не стрелять Коллеги! Завязываем с политикой! Вся история учит тому, что чем громче шум, тем меньше его влияние на
Никакой политики. Особенно - сегодня.
"Европейские фондовые рынки и доходность госбондов еврозоны также растут - сигнал того, что инвесторы перестали осторожничать, готовясь делать ставки на однозначную победу кандидата от демократов. "Я сегодня нервничаю больше, чем европейские рынки", - сказал главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг, предупредив, что некоторые инвесторы, возможно, опережают события, особенно если победитель не станет известен сразу после голосования. Предполагаемая волатильность основных валютных пар подскочила до многомесячных максимумов. Предполагаемая волатильность пары евро/доллар выросла до 19% - максимума с марта, по сравнению с 7% в понедельник."
Xenon написав:речь идет опять о полном локдауне страны и экономики, (минимум на 1-2 месяца)
и как это отразится на курсе и бюджете ?
Невозможно у нас ввести полный локдаун. Мы не Германия, где ввели и выделили 10 млрд. евро на поддержку бизнеса. А ввести, как в прошлый раз, уже не получится. Поэтому будут ужесточать, но до полного вряд ли дойдет.
Зин, где деньги ? Аукциона сегодня по сути не было. 1 банк дал в долг государству 1,95 млрд.грн на 3 месяца. Ставка немного выросла. Второй аукцион по трехлеткам объемом в 3 млн грн из 4-х заявок это скорее поржать а не аукцион. Не ясно куда ушло 10 млрд рефинансирования которые выдал НБУ в пятницу, с учетом аукциона объемом всего 2 млрд. 8 млрд это как-бы очень дофига.. Неужели опять напрямую будут кредиты выдавать какому-то Укравтодору или прочим ?
zzzzzz написав:Зин, где деньги ? Аукциона сегодня по сути не было. 1 банк дал в долг государству 1,95 млрд.грн на 3 месяца. Ставка немного выросла. Второй аукцион по трехлеткам объемом в 3 млн грн из 4-х заявок это скорее поржать а не аукцион. Не ясно куда ушло 10 млрд рефинансирования которые выдал НБУ в пятницу, с учетом аукциона объемом всего 2 млрд. 8 млрд это как-бы очень дофига.. Неужели опять напрямую будут кредиты выдавать какому-то Укравтодору или прочим ? [@image@]
zzzzzz написав:Не ясно куда ушло 10 млрд рефинансирования которые выдал НБУ в пятницу, с учетом аукциона объемом всего 2 млрд.
Наконец-то несостоятельность теории о выдаче целевого рефинанса под покупку облигаций становится видна невооруженным глазом Долго продержалась эта утка.
zzzzzz написав:Неужели опять напрямую будут кредиты выдавать какому-то Укравтодору или прочим ?
Но отказаться от теорий заговора и поверить, что рефинанс может выдаваться с естественной для него целью поддержания ликвидности банка мы все равно не можем Напомню, что за исключением мелких сумм мелким банкам, рефинанс был выдан на срок до 30 дней, о чем недвусмысленно говорит отсутствие информации о получателе. Столько короткий рефинанс непригоден для приобретения сколь-нибудь длинных активов. Это явно закрытие временного разрыва ликвидности. А вот угадать по размеру этого разрыва, какой именно банк взял рефинанс, мы можем попробовать