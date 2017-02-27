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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6706670767086709

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 168
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
65
29,00-29,50
19%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
14
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:06

  zzzzzz написав:Зин, где деньги ?
Аукциона сегодня по сути не было. 1 банк дал в долг государству 1,95 млрд.грн на 3 месяца. Ставка немного выросла.
Второй аукцион по трехлеткам объемом в 3 млн грн из 4-х заявок это скорее поржать а не аукцион.
Зато на ПФТС сегодня был большой объем сделок - 2,3 млрд гривен. Но там, конечно, ставки повкусней будут!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:06

[quote="5091348:andrein"]
ДУБОВИЙ , ЧИ ЩО :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:07

  Сибарит написав:Наконец-то несостоятельность теории о выдаче целевого рефинанса под покупку облигаций становится видна невооруженным глазом :)
Долго продержалась эта утка.


А по-моему, одно никак не отрицает другое. Банки ждут дальнейшего роста доходности, и иметь на балансе дисконтируемые по номиналу ОВГЗ на сотни миллионов гривен не желают. Еще пристроят кэш - только дороже...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:08

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Зин, где деньги ? Аукциона сегодня по сути не было. 1 банк дал в долг государству 1,95 млрд.грн на 3 месяца. Ставка немного выросла. Второй аукцион по трехлеткам объемом в 3 млн грн из 4-х заявок это скорее поржать а не аукцион.
Показательным будет аукцион 22декабря. я его жду.
И чем он будет показателен?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну так на чём упали?
Завтра продолжение банкета?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:14

  andrein написав:Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів щодо можливого скасування співпраці через рішення Конституційного Суду щодо визнання неконституційною статті Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Про це президент Зеленський сказав у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Після їхнього ( Конституційного Суду. – Ред.) рішення ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, ми отримали сигнал від Міжнародного валютного фонду – ніякої співпраці не може бути, ніякої місії ви можете не очікувати.

Зображення

Як Смолія міняти,то сигналів не бачив.
А тут так засигналили аж прозрів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:21

  fler написав:
  Xenon написав: речь идет опять о полном локдауне страны и экономики, (минимум на 1-2 месяца)
и как это отразится на курсе и бюджете ?


Невозможно у нас ввести полный локдаун. Мы не Германия, где ввели и выделили
10 млрд. евро на поддержку бизнеса. А ввести, как в прошлый раз, уже не получится. Поэтому будут ужесточать, но до полного вряд ли дойдет.


Те страны, что уже ввели, вводят на срок от 4 до 6 недель (пока)
В Германии пока - не жесткий локдаун, непродовольственная розница работает.
Про нас, после сегодняшних заявлений МОЗ в ВРУ, я бы не зарекался.
Дело - не в конкретных пороговых цифах: 10 тыс., 15 тыс, 20 тыс. - они ляпают, не понимая, о чем говорят. И постоянно ВРУт.
Но если ситуация через 2-3 недели придет к сегодняшней ужгородской (например), то большая часть вменяемого населения сама уйдет в самоизоляцию на украинский Рамадан, где и будет доедать заначки. Сразу и предложение наличной валюты вырастет.
matroSkin
 
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