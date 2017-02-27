Зато на ПФТС сегодня был большой объем сделок - 2,3 млрд гривен. Но там, конечно, ставки повкусней будут!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:06
Зато на ПФТС сегодня был большой объем сделок - 2,3 млрд гривен. Но там, конечно, ставки повкусней будут!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:07
А по-моему, одно никак не отрицает другое. Банки ждут дальнейшего роста доходности, и иметь на балансе дисконтируемые по номиналу ОВГЗ на сотни миллионов гривен не желают. Еще пристроят кэш - только дороже...
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:08
И чем он будет показателен?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:14
Як Смолія міняти,то сигналів не бачив.
А тут так засигналили аж прозрів.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:21
Те страны, что уже ввели, вводят на срок от 4 до 6 недель (пока)
В Германии пока - не жесткий локдаун, непродовольственная розница работает.
Про нас, после сегодняшних заявлений МОЗ в ВРУ, я бы не зарекался.
Дело - не в конкретных пороговых цифах: 10 тыс., 15 тыс, 20 тыс. - они ляпают, не понимая, о чем говорят. И постоянно ВРУт.
Но если ситуация через 2-3 недели придет к сегодняшней ужгородской (например), то большАя часть вменяемого населения сама уйдет в самоизоляцию на украинский Рамадан, где и будет доедать заначки. Сразу и предложение наличной валюты вырастет.
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У самых бухающих знакомых праздники не начинались ранее конца декабря.
Бухари крещение не празднуют, верующие на крещение не сильно то и бухают. Ну и никто не делает перерывов в работе аж до 19, он и до 14 не сплошной.
Но это именно про тяжелые случаи. Для остальных празники точечные и тяжелым является разве что НГ. Даже скорей являелся раньше при СССР и некоторое время после. Сейчас всенощная это уже редкость: голубой огонёк уже не торт.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
допускаю отток деполюдей из некоторых банок. Рефинансом кормиться дешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:47
vitaliy_berdinskikh
Вы никогда не слышали: "Від Романа до Йордана – українська Рамадана"?
Имел ввиду длительный период зимних праздников и каникул, к которому логично было бы пристыковать карантин. Не буквально с 1.12 по 19.01 - из контекста не понятно? Хотя по нынешней статистике 4 недель врядли протянут.
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вышел свежий отчёт нбу за октябрь
По теме ветки, не готов рынок покупать дорогой доллар при существующих звр. Это не первый провал девальвации. Удивительно что все соседи девальвировали глубже нас, свидетелям апокалипсиса - пища для размышлений. Либо ещё догоним либо гривна твёрже стоит на ногах чем злотый и рубль.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 лис, 2020 20:04, всього редагувалось 6 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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