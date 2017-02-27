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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6707670867096710>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 168
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
65
29,00-29,50
19%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
14
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:06

  zzzzzz написав:Зин, где деньги ?
Аукциона сегодня по сути не было. 1 банк дал в долг государству 1,95 млрд.грн на 3 месяца. Ставка немного выросла.
Второй аукцион по трехлеткам объемом в 3 млн грн из 4-х заявок это скорее поржать а не аукцион.
Зато на ПФТС сегодня был большой объем сделок - 2,3 млрд гривен. Но там, конечно, ставки повкусней будут!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:06

[quote="5091348:andrein"]
ДУБОВИЙ , ЧИ ЩО :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:07

  Сибарит написав:Наконец-то несостоятельность теории о выдаче целевого рефинанса под покупку облигаций становится видна невооруженным глазом :)
Долго продержалась эта утка.


А по-моему, одно никак не отрицает другое. Банки ждут дальнейшего роста доходности, и иметь на балансе дисконтируемые по номиналу ОВГЗ на сотни миллионов гривен не желают. Еще пристроят кэш - только дороже...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:08

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Зин, где деньги ? Аукциона сегодня по сути не было. 1 банк дал в долг государству 1,95 млрд.грн на 3 месяца. Ставка немного выросла. Второй аукцион по трехлеткам объемом в 3 млн грн из 4-х заявок это скорее поржать а не аукцион.
Показательным будет аукцион 22декабря. я его жду.
И чем он будет показателен?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:14

  andrein написав:Україна отримала сигнали від МВФ та інших міжнародних партнерів щодо можливого скасування співпраці через рішення Конституційного Суду щодо визнання неконституційною статті Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Про це президент Зеленський сказав у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Після їхнього ( Конституційного Суду. – Ред.) рішення ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, ми отримали сигнал від Міжнародного валютного фонду – ніякої співпраці не може бути, ніякої місії ви можете не очікувати.

Зображення

Як Смолія міняти,то сигналів не бачив.
А тут так засигналили аж прозрів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:21

  fler написав:
  Xenon написав: речь идет опять о полном локдауне страны и экономики, (минимум на 1-2 месяца)
и как это отразится на курсе и бюджете ?


Невозможно у нас ввести полный локдаун. Мы не Германия, где ввели и выделили
10 млрд. евро на поддержку бизнеса. А ввести, как в прошлый раз, уже не получится. Поэтому будут ужесточать, но до полного вряд ли дойдет.


Те страны, что уже ввели, вводят на срок от 4 до 6 недель (пока)
В Германии пока - не жесткий локдаун, непродовольственная розница работает.
Про нас, после сегодняшних заявлений МОЗ в ВРУ, я бы не зарекался.
Дело - не в конкретных пороговых цифах: 10 тыс., 15 тыс, 20 тыс. - они ляпают, не понимая, о чем говорят. И постоянно ВРУт.
Но если ситуация через 2-3 недели придет к сегодняшней ужгородской (например), то большАя часть вменяемого населения сама уйдет в самоизоляцию на украинский Рамадан, где и будет доедать заначки. Сразу и предложение наличной валюты вырастет.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Все починається першого грудня
У самых бухающих знакомых праздники не начинались ранее конца декабря.
  flyman написав:а закінчується аж 19 січня на Йордан
Бухари крещение не празднуют, верующие на крещение не сильно то и бухают. Ну и никто не делает перерывов в работе аж до 19, он и до 14 не сплошной.

Но это именно про тяжелые случаи. Для остальных празники точечные и тяжелым является разве что НГ. Даже скорей являелся раньше при СССР и некоторое время после. Сейчас всенощная это уже редкость: голубой огонёк уже не торт.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Не ясно куда ушло 10 млрд рефинансирования которые выдал НБУ в пятницу, с учетом аукциона объемом всего 2 млрд.
допускаю отток деполюдей из некоторых банок. Рефинансом кормиться дешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:47

vitaliy_berdinskikh
Вы никогда не слышали: "Від Романа до Йордана – українська Рамадана"?
Имел ввиду длительный период зимних праздников и каникул, к которому логично было бы пристыковать карантин. Не буквально с 1.12 по 19.01 - из контекста не понятно? Хотя по нынешней статистике 4 недель врядли протянут.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вышел свежий отчёт нбу за октябрь
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 10.pdf?v=4

Зображення

По теме ветки, не готов рынок покупать дорогой доллар при существующих звр. Это не первый провал девальвации. Удивительно что все соседи девальвировали глубже нас, свидетелям апокалипсиса - пища для размышлений. Либо ещё догоним либо гривна твёрже стоит на ногах чем злотый и рубль.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 лис, 2020 20:04, всього редагувалось 6 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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