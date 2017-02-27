matroSkin написав:Вы никогда не слышали: "Від Романа до Йордана – українська Рамадана"?
Слышал, от героя ситкома снятого не так давно - во второй половине 10-х. В этом же ситкоме жители Полтавщины почему-то говорят заимствованными из западных диалектов фразами (в лучшем случае) или вообще какими-то неприродными фразами (в худшем).
Я же говорю о реальной городской жизни последних 30-ти лет, а не киношных героях.
У самых бухающих знакомых праздники не начинались ранее конца декабря.
flyman написав:а закінчується аж 19 січня на Йордан
Бухари крещение не празднуют, верующие на крещение не сильно то и бухают. Ну и никто не делает перерывов в работе аж до 19, он и до 14 не сплошной.
Но это именно про тяжелые случаи. Для остальных празники точечные и тяжелым является разве что НГ. Даже скорей являелся раньше при СССР и некоторое время после. Сейчас всенощная это уже редкость: голубой огонёк уже не торт.
matroSkin написав:Вы никогда не слышали: "Від Романа до Йордана – українська Рамадана"?
Слышал, от героя ситкома снятого не так давно - во второй половине 10-х. В этом же ситкоме жители Полтавщины почему-то говорят заимствованными из западных диалектов фразами (в лучшем случае) или вообще какими-то неприродными фразами (в худшем). Я же говорю о реальной городской жизни последних 30-ти лет, а не киношных героях.
А я же говорю о перспективе ужесточения нац. карантина (со следующей недели, как сегодня слили). И перспективе полного локдауна. И что дотянуть бы с ним хотя бы до периода снижения деловой активности каникул, если от него все равно не уйти. В моей реальной городской жизни выражение, которое я употребил, общепонятно.
По теме ветки, не готов рынок покупать дорогой доллар при существующих звр. Это не первый провал девальвации. Удивительно что все соседи девальвировали глубже нас, свидетелям апокалипсиса - пища для размышлений. Либо ещё догоним либо гривна твёрже стоит на ногах чем злотый и рубль.
Мы Байдена ждем, они - Трампа Про лиру выше написали отдельно