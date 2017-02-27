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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6708670967106711>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 169
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
66
29,00-29,50
19%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
14
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:51

  vitaliian написав:вышел свежий отчёт нбу за ноябрь
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 10.pdf?v=4


Октябрь )
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Вы никогда не слышали: "Від Романа до Йордана – українська Рамадана"?

Слышал, от героя ситкома снятого не так давно - во второй половине 10-х. В этом же ситкоме жители Полтавщины почему-то говорят заимствованными из западных диалектов фразами (в лучшем случае) или вообще какими-то неприродными фразами (в худшем).

Я же говорю о реальной городской жизни последних 30-ти лет, а не киношных героях.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 03 лис, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:55

  zРадио написав:
  vitaliian написав:вышел свежий отчёт нбу за ноябрь
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 10.pdf?v=4


Октябрь )

спс, исправил.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  flyman написав:Все починається першого грудня
У самых бухающих знакомых праздники не начинались ранее конца декабря.
  flyman написав:а закінчується аж 19 січня на Йордан
Бухари крещение не празднуют, верующие на крещение не сильно то и бухают. Ну и никто не делает перерывов в работе аж до 19, он и до 14 не сплошной.

Но это именно про тяжелые случаи. Для остальных празники точечные и тяжелым является разве что НГ. Даже скорей являелся раньше при СССР и некоторое время после. Сейчас всенощная это уже редкость: голубой огонёк уже не торт.

Понятно. Про западенців ти не в темі.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Миха предрекает большую экономическую катастрофу
https://youtu.be/8HLN9DaAuhY?t=2636
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:30

  asti написав:И чем он будет показателен?

объемом и ставками

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  matroSkin написав:Вы никогда не слышали: "Від Романа до Йордана – українська Рамадана"?


Слышал, от героя ситкома снятого не так давно - во второй половине 10-х. В этом же ситкоме жители Полтавщины почему-то говорят заимствованными из западных диалектов фразами (в лучшем случае) или вообще какими-то неприродными фразами (в худшем).
Я же говорю о реальной городской жизни последних 30-ти лет, а не киношных героях.


А я же говорю о перспективе ужесточения нац. карантина (со следующей недели, как сегодня слили). И перспективе полного локдауна. И что дотянуть бы с ним хотя бы до периода снижения деловой активности/каникул, если от него все равно не уйти. В моей реальной городской жизни выражение, которое я употребил, общепонятно.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 03 лис, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:54

  vitaliian написав:вышел свежий отчёт нбу за октябрь
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 10.pdf?v=4

Зображення

По теме ветки, не готов рынок покупать дорогой доллар при существующих звр. Это не первый провал девальвации. Удивительно что все соседи девальвировали глубже нас, свидетелям апокалипсиса - пища для размышлений. Либо ещё догоним либо гривна твёрже стоит на ногах чем злотый и рубль.


Мы Байдена ждем, они - Трампа :mrgreen: Про лиру выше написали отдельно
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Мы Байдена ждем, они - Трампа Про лиру выше написали отдельно
для нерезов стабильная гривна - хороший сигнал. В мире не так много мест где сейчас можно спекулятивно заработать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:24

vitaliian
ну так и НЕ нерезы ее валят.

я (отчасти, в шутку) предположил, что наиболее покрасневшие в октябре валюты боятся победы Байдена или желают победы Трампу. Гривня - нет.
Т.к. поллы давали обратный исход, они краснели к баксу.
кстати, на американской сессии, бакс пошел отбиваться. им там, изблизи, виднее
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