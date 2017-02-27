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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6708670967106711

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 169
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
66
29,00-29,50
19%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
14
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:ну так и НЕ нерезы ее валят.
в смысле валят, вернулась обычная для гривны сезонность.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:46

  matroSkin написав:я (отчасти, в шутку) предположил, что наиболее покрасневшие в октябре валюты боятся победы Байдена или желают победы Трампу. Гривня - нет.
Т.к. поллы давали обратный исход, они краснели к баксу.
кстати, на американской сессии, бакс пошел отбиваться. им там, изблизи, виднее

Шо Вы так за них переживаете? Кого б они не выбрали, у них все будет хорошо :wink: а нам и так, и сяк - жо :?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:54

  Lady_N написав:Шо Вы так за них переживаете? Кого б они не выбрали, у них все будет хорошо :wink: а нам и так, и сяк - жо :?


Нина, ты нас за жо не агитируй. Иди лучше туда сама. И так, и сяк, и как тебе угодно. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:57

vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:10

Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа

Слава Богу !!! https://www.bbc.com/ukrainian/news-5479 ... 5Bisapi%5D
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:26

  matroSkin написав:vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)

"Курсовой разворот произошел из-за снижения спроса на доллар. Как только банки не увидели крупных заявок на покупку со стороны нерезидентов, они стали продавать валюту со своих позиций, и котировки пошли вниз. С утренних 28,65-28,67 грн/$ межбанк отошел к 28,54-28,56 грн/$. Плюс на торгах сказалось подорожание евро, которое сегодня произошло в мире", - прокомментировал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48146 ... na-valyuti
як американські вибори позначаться на валюті

Один из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:

Широкий опрос Reuters, в котором приняли участие более 70 респондентов, показал, что валютные стратеги ожидают ослабления доллара по отношению к большинству основных валют в предстоящем году.

"Претендент-демократ Джо Байден лидирует в национальных опросах общественного мнения, и победа его и его партии в Сенате, вероятно, нанесет ущерб доллару, отчасти из-за ожиданий быстрого и крупного пакета финансовых стимулов.

Однако,условие перепроданности доллара предполагает, что неожиданная победа президента Трампа может легко вызвать существенный эффект сокращения коротких позиций для доллара».

«Евро, который в значительной степени является историей о COVID-19, пострадал не так сильно, как вы ожидали, — сказал английский представитель Standard Chartered. «Смысл рынка в том, что даже несмотря на то, что это неожиданно агрессивное возрождение, оно также временное. Рынок не хочет отказываться от короткой долларовой торговли».

«В какой-то момент мы возвращаемся к тому, что я называю фундаментальным взглядом: доллар слишком дорогой при таких ценах для разницы в процентных ставках, которые сейчас существуют в мире», — сказал Кит Джукс, глава валютной стратегии Societe Generale. «Мы увидим, что после выборов доллар, по всей вероятности, вернется к пандемическим минимумам».
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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