Додано: Вів 03 лис, 2020 22:38

як американські вибори позначаться на валютіОдин из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:Широкий опрос Reuters, в котором приняли участие более 70 респондентов, показал, что валютные стратеги ожидают ослабления доллара по отношению к большинству основных валют в предстоящем году."Претендент-демократ Джо Байден лидирует в национальных опросах общественного мнения, и победа его и его партии в Сенате, вероятно, нанесет ущерб доллару, отчасти из-за ожиданий быстрого и крупного пакета финансовых стимулов.Однако,условие перепроданности доллара предполагает, что неожиданная победа президента Трампа может легко вызвать существенный эффект сокращения коротких позиций для доллара».«Евро, который в значительной степени является историей о COVID-19, пострадал не так сильно, как вы ожидали, — сказал английский представитель Standard Chartered. «Смысл рынка в том, что даже несмотря на то, что это неожиданно агрессивное возрождение, оно также временное. Рынок не хочет отказываться от короткой долларовой торговли».«В какой-то момент мы возвращаемся к тому, что я называю фундаментальным взглядом: доллар слишком дорогой при таких ценах для разницы в процентных ставках, которые сейчас существуют в мире», — сказал Кит Джукс, глава валютной стратегии Societe Generale. «Мы увидим, что после выборов доллар, по всей вероятности, вернется к пандемическим минимумам».