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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6709671067116712>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 171
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
6
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
67
29,00-29,50
19%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:ну так и НЕ нерезы ее валят.
в смысле валят, вернулась обычная для гривны сезонность.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:46

  matroSkin написав:я (отчасти, в шутку) предположил, что наиболее покрасневшие в октябре валюты боятся победы Байдена или желают победы Трампу. Гривня - нет.
Т.к. поллы давали обратный исход, они краснели к баксу.
кстати, на американской сессии, бакс пошел отбиваться. им там, изблизи, виднее

Шо Вы так за них переживаете? Кого б они не выбрали, у них все будет хорошо :wink: а нам и так, и сяк - жо :?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:54

  Lady_N написав:Шо Вы так за них переживаете? Кого б они не выбрали, у них все будет хорошо :wink: а нам и так, и сяк - жо :?


Нина, ты нас за жо не агитируй. Иди лучше туда сама. И так, и сяк, и как тебе угодно. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:57

vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:10

Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа

Слава Богу !!! https://www.bbc.com/ukrainian/news-5479 ... 5Bisapi%5D
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:26

  matroSkin написав:vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)

"Курсовой разворот произошел из-за снижения спроса на доллар. Как только банки не увидели крупных заявок на покупку со стороны нерезидентов, они стали продавать валюту со своих позиций, и котировки пошли вниз. С утренних 28,65-28,67 грн/$ межбанк отошел к 28,54-28,56 грн/$. Плюс на торгах сказалось подорожание евро, которое сегодня произошло в мире", - прокомментировал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48146 ... na-valyuti
як американські вибори позначаться на валюті

Один из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:

Широкий опрос Reuters, в котором приняли участие более 70 респондентов, показал, что валютные стратеги ожидают ослабления доллара по отношению к большинству основных валют в предстоящем году.

"Претендент-демократ Джо Байден лидирует в национальных опросах общественного мнения, и победа его и его партии в Сенате, вероятно, нанесет ущерб доллару, отчасти из-за ожиданий быстрого и крупного пакета финансовых стимулов.

Однако,условие перепроданности доллара предполагает, что неожиданная победа президента Трампа может легко вызвать существенный эффект сокращения коротких позиций для доллара».

«Евро, который в значительной степени является историей о COVID-19, пострадал не так сильно, как вы ожидали, — сказал английский представитель Standard Chartered. «Смысл рынка в том, что даже несмотря на то, что это неожиданно агрессивное возрождение, оно также временное. Рынок не хочет отказываться от короткой долларовой торговли».

«В какой-то момент мы возвращаемся к тому, что я называю фундаментальным взглядом: доллар слишком дорогой при таких ценах для разницы в процентных ставках, которые сейчас существуют в мире», — сказал Кит Джукс, глава валютной стратегии Societe Generale. «Мы увидим, что после выборов доллар, по всей вероятности, вернется к пандемическим минимумам».
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Те страны, что уже ввели, вводят на срок от 4 до 6 недель (пока)
В Германии пока - не жесткий локдаун, непродовольственная розница работает.

честно говоря, есть ощущение, что нынешние "локдауны" - они сродни нашему весеннему, который, как мы помним, вводился с целью "чтобы люди почувствовали опасность".
Условно, во Франции, вроде бы, жесткач-жесткач, вплоть до комендантского часа и масок даже на улицах. Да что там на улицах - даже на набережных ЛБФ люди обязаны дышать не свежим морским ветром, а собственными выдохами из-под маски. При этом, работает даже абсолютно некритическая инфраструктура, типа музеев и соборов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:21

  flyman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  flyman написав:Все починається першого грудня
У самых бухающих знакомых праздники не начинались ранее конца декабря.
  flyman написав:а закінчується аж 19 січня на Йордан
Бухари крещение не празднуют, верующие на крещение не сильно то и бухают. Ну и никто не делает перерывов в работе аж до 19, он и до 14 не сплошной.

Но это именно про тяжелые случаи. Для остальных празники точечные и тяжелым является разве что НГ. Даже скорей являелся раньше при СССР и некоторое время после. Сейчас всенощная это уже редкость: голубой огонёк уже не торт.

Понятно. Про западенців ти не в темі.

на Зап Украине вообще плотность населения мизерная и статистику они не делают. (на востоке райцентры в часто крупнее, чем на западе областные центры, еслишо).
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:38

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)

"Курсовой разворот произошел из-за снижения спроса на доллар. Как только банки не увидели крупных заявок на покупку со стороны нерезидентов, они стали продавать валюту со своих позиций, и котировки пошли вниз. С утренних 28,65-28,67 грн/$ межбанк отошел к 28,54-28,56 грн/$. Плюс на торгах сказалось подорожание евро, которое сегодня произошло в мире", - прокомментировал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.


Ну это может быть ситуативное, однодневное движение.
Пока три дня вниз не будем идти, рiкетчики могут выдыхать.
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