matroSkin написав:vitaliian в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной. а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)
"Курсовой разворот произошел из-за снижения спроса на доллар. Как только банки не увидели крупных заявок на покупку со стороны нерезидентов, они стали продавать валюту со своих позиций, и котировки пошли вниз. С утренних 28,65-28,67 грн/$ межбанк отошел к 28,54-28,56 грн/$. Плюс на торгах сказалось подорожание евро, которое сегодня произошло в мире", - прокомментировал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.
Наличка даже в Киеве на себя по 28.60-63 берет (в Чернигове реально было сдать вечером по 28.69 оптом).
Пару копеек отката на МБ вызывают у влошенцев обнадеживающий впрыск эндорфинов.
matroSkin написав:А я же говорю о перспективе ужесточения нац. карантина
Разве что на бумаге.
Ну и мой поинт относился к фразе о том что народ на новогодние праздники самоизолируется: новогодние праздники это от силы две недели запоя у некоторых православных. Но у нас не все православные бухают да и вообще большая часть православные по праздникам: пасочку посвятить, кутю отнести ли кресников-кумовьёв принять. Ну а были бы сильноправославные то это наоборот уменьшило бы бухалово, а следовательно и период самоизоляции.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Без шансов - весну повторить не получится, тем более зимой с её счетами за отопление. Финансов чтобы платить за счёт государства furlough и компенсировать какие-то убытки бизнеса - нет от слова совсем. Какой в ж* локдаун?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift