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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6709671067116712

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 173
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
68
29,00-29,50
18%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:45

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)

"Курсовой разворот произошел из-за снижения спроса на доллар. Как только банки не увидели крупных заявок на покупку со стороны нерезидентов, они стали продавать валюту со своих позиций, и котировки пошли вниз. С утренних 28,65-28,67 грн/$ межбанк отошел к 28,54-28,56 грн/$. Плюс на торгах сказалось подорожание евро, которое сегодня произошло в мире", - прокомментировал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Наличка даже в Киеве на себя по 28.60-63 берет (в Чернигове реально было сдать вечером по 28.69 оптом).

Пару копеек отката на МБ вызывают у влошенцев обнадеживающий впрыск эндорфинов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:А я же говорю о перспективе ужесточения нац. карантина

Разве что на бумаге.

Ну и мой поинт относился к фразе о том что народ на новогодние праздники самоизолируется: новогодние праздники это от силы две недели запоя у некоторых православных. Но у нас не все православные бухают да и вообще большая часть православные по праздникам: пасочку посвятить, кутю отнести ли кресников-кумовьёв принять. Ну а были бы сильноправославные то это наоборот уменьшило бы бухалово, а следовательно и период самоизоляции.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:И перспективе полного локдауна.

Без шансов - весну повторить не получится, тем более зимой с её счетами за отопление. Финансов чтобы платить за счёт государства furlough и компенсировать какие-то убытки бизнеса - нет от слова совсем. Какой в ж* локдаун?
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:30

Только с начала октября нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд гривен. Около 77 млрд гривен еще могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет тяжело, учитывая слабость экспорта», – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.Андрей Шевчишин.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Пару копеек отката на МБ вызывают у влошенцев обнадеживающий впрыск эндорфинов.
рекомендую сменить риторику с уголовно-жлобской на более культурную. Чернигов не финансовый центр Украины чтобы на него ориентироваться. Крупный опт в Киеве после 14 часов предлагал доллары по 28,65 в неограниченном количестве, видимо ваш источник по 28,69 не умеет пользоваться интернетом или не знает где находится Киев. Мелочь предлагала доллары по 28,70 в любом обменном пункте в центре (на окраинах что почём не в курсе), ни очереди ни дефицита не наблюдалось. Вчера вечером можно было купить онлайн в укргазе по 28,58. На сейчас тас онлайн наливает по .68 Вангую стабилизацию на уровне .55/.65 на эту неделю. При курсе .65 уже возникает перекос в сторону желающих продать. Желающих купить по .65 к 14 часам пропали даже на меняйле, зато массово появились продавцы по такой цене, в т.ч. мелкие суммы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:02

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Пару копеек отката на МБ вызывают у влошенцев обнадеживающий впрыск эндорфинов.
рекомендую сменить риторику с уголовно-жлобской на более культурную. Чернигов не финансовый центр Украины чтобы на него ориентироваться. Крупный опт в Киеве целый день предлагал доллары по 28,65 в неограниченном количестве, видимо ваш источник по 28,69 не умеет пользоваться интернетом или не знает где находится Киев. Мелочь предлагала доллары по 28,70 в любом обменном пункте в центре (на окраинах что почём не в курсе), ни очереди ни дефицита не наблюдалось. Вчера вечером можно было купить онлайн в укргазе по 28,58.

Хорошо что умеете считать свои убытки до копейки.

И да, я презираю влошенцев в гривну. Т.к. сегодня каждая лишняя гривна занесённая на депозиты под смешные проценты, ещё и облагается налогом, тогда как потребительское кредитование осталось на прежнем уровне в 30+% годовых. Не говоря уже о необлагаемых ОВГЗ.

Гривна только на покрытие повседневных расходов и спекуляций.
Zebra
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