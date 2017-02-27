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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6709671067116712>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 173
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
68
29,00-29,50
18%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48146 ... na-valyuti
як американські вибори позначаться на валюті

Один из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:

Широкий опрос Reuters, в котором приняли участие более 70 респондентов, показал, что валютные стратеги ожидают ослабления доллара по отношению к большинству основных валют в предстоящем году.

"Претендент-демократ Джо Байден лидирует в национальных опросах общественного мнения, и победа его и его партии в Сенате, вероятно, нанесет ущерб доллару, отчасти из-за ожиданий быстрого и крупного пакета финансовых стимулов.

Однако,условие перепроданности доллара предполагает, что неожиданная победа президента Трампа может легко вызвать существенный эффект сокращения коротких позиций для доллара».

«Евро, который в значительной степени является историей о COVID-19, пострадал не так сильно, как вы ожидали, — сказал английский представитель Standard Chartered. «Смысл рынка в том, что даже несмотря на то, что это неожиданно агрессивное возрождение, оно также временное. Рынок не хочет отказываться от короткой долларовой торговли».

«В какой-то момент мы возвращаемся к тому, что я называю фундаментальным взглядом: доллар слишком дорогой при таких ценах для разницы в процентных ставках, которые сейчас существуют в мире», — сказал Кит Джукс, глава валютной стратегии Societe Generale. «Мы увидим, что после выборов доллар, по всей вероятности, вернется к пандемическим минимумам».
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Те страны, что уже ввели, вводят на срок от 4 до 6 недель (пока)
В Германии пока - не жесткий локдаун, непродовольственная розница работает.

честно говоря, есть ощущение, что нынешние "локдауны" - они сродни нашему весеннему, который, как мы помним, вводился с целью "чтобы люди почувствовали опасность".
Условно, во Франции, вроде бы, жесткач-жесткач, вплоть до комендантского часа и масок даже на улицах. Да что там на улицах - даже на набережных ЛБФ люди обязаны дышать не свежим морским ветром, а собственными выдохами из-под маски. При этом, работает даже абсолютно некритическая инфраструктура, типа музеев и соборов.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:38

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)

"Курсовой разворот произошел из-за снижения спроса на доллар. Как только банки не увидели крупных заявок на покупку со стороны нерезидентов, они стали продавать валюту со своих позиций, и котировки пошли вниз. С утренних 28,65-28,67 грн/$ межбанк отошел к 28,54-28,56 грн/$. Плюс на торгах сказалось подорожание евро, которое сегодня произошло в мире", - прокомментировал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.


Ну это может быть ситуативное, однодневное движение.
Пока три дня вниз не будем идти, рiкетчики могут выдыхать.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:45

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:vitaliian
в смысле, что нерезы, это понятно, заинтересованы в стабильной.
а валят ее другие факторы, в том числе сезонные (если считать сезоном период 2 выборов и одного ковида)

"Курсовой разворот произошел из-за снижения спроса на доллар. Как только банки не увидели крупных заявок на покупку со стороны нерезидентов, они стали продавать валюту со своих позиций, и котировки пошли вниз. С утренних 28,65-28,67 грн/$ межбанк отошел к 28,54-28,56 грн/$. Плюс на торгах сказалось подорожание евро, которое сегодня произошло в мире", - прокомментировал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Наличка даже в Киеве на себя по 28.60-63 берет (в Чернигове реально было сдать вечером по 28.69 оптом).

Пару копеек отката на МБ вызывают у влошенцев обнадеживающий впрыск эндорфинов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:И перспективе полного локдауна.

Без шансов - весну повторить не получится, тем более зимой с её счетами за отопление. Финансов чтобы платить за счёт государства furlough и компенсировать какие-то убытки бизнеса - нет от слова совсем. Какой в ж* локдаун?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:30

Только с начала октября нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд гривен. Около 77 млрд гривен еще могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет тяжело, учитывая слабость экспорта», – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.Андрей Шевчишин.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Пару копеек отката на МБ вызывают у влошенцев обнадеживающий впрыск эндорфинов.
рекомендую сменить риторику с уголовно-жлобской на более культурную. Чернигов не финансовый центр Украины чтобы на него ориентироваться. Крупный опт в Киеве после 14 часов предлагал доллары по 28,65 в неограниченном количестве, видимо ваш источник по 28,69 не умеет пользоваться интернетом или не знает где находится Киев. Мелочь предлагала доллары по 28,70 в любом обменном пункте в центре (на окраинах что почём не в курсе), ни очереди ни дефицита не наблюдалось. Вчера вечером можно было купить онлайн в укргазе по 28,58. На сейчас тас онлайн наливает по .68 Вангую стабилизацию на уровне .55/.65 на эту неделю. При курсе .65 уже возникает перекос в сторону желающих продать. Желающих купить по .65 к 14 часам пропали даже на меняйле, зато массово появились продавцы по такой цене, в т.ч. мелкие суммы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:02

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Пару копеек отката на МБ вызывают у влошенцев обнадеживающий впрыск эндорфинов.
рекомендую сменить риторику с уголовно-жлобской на более культурную. Чернигов не финансовый центр Украины чтобы на него ориентироваться. Крупный опт в Киеве целый день предлагал доллары по 28,65 в неограниченном количестве, видимо ваш источник по 28,69 не умеет пользоваться интернетом или не знает где находится Киев. Мелочь предлагала доллары по 28,70 в любом обменном пункте в центре (на окраинах что почём не в курсе), ни очереди ни дефицита не наблюдалось. Вчера вечером можно было купить онлайн в укргазе по 28,58.

Хорошо что умеете считать свои убытки до копейки.

И да, я презираю влошенцев в гривну. Т.к. сегодня каждая лишняя гривна занесённая на депозиты под смешные проценты, ещё и облагается налогом, тогда как потребительское кредитование осталось на прежнем уровне в 30+% годовых. Не говоря уже о необлагаемых ОВГЗ.

Гривна только на покрытие повседневных расходов и спекуляций.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:49

dollar euro zloty

Всі адеквати вже злились по 28.5? Планую вийти навіть з євро!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:39

  tobias написав:Всі адеквати вже злились по 28.5? Планую вийти навіть з євро!

Zebra
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