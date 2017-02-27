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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 08:47
tobias написав:
Всі адеквати вже злились по 28.5? Планую вийти навіть з євро!
Главное, потом не пропадайте надолго...
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:57
Автор77 написав:
Один из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:
Притянуто за уши. Турецкая лира или бразильский реал почему-то решили не ожидать )
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:24
30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
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