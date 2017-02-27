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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6709671067116712

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 173
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
68
29,00-29,50
18%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:47

  tobias написав:Всі адеквати вже злились по 28.5? Планую вийти навіть з євро!

Главное, потом не пропадайте надолго...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:57

  Автор77 написав:Один из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:


Притянуто за уши. Турецкая лира или бразильский реал почему-то решили не ожидать )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:24

30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
vovakwasov
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  #<1 ... 6709671067116712
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