Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 08:47
tobias написав:
Всі адеквати вже злились по 28.5? Планую вийти навіть з євро!
Главное, потом не пропадайте надолго...
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:57
Автор77 написав:
Один из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:
Притянуто за уши. Турецкая лира или бразильский реал почему-то решили не ожидать )
Mazay256
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:24
30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
vovakwasov
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:32
vovakwasov написав:
30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
Це всього 5% від чинних рівней - може й бути. А який середній курс закладено в Бюджеті -2020 ? 29,5 ?
Хтось рахував середній курс на 01.11.2020 ?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:50
Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.
fin
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:53
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-40:
Харьков 28.60 - 28.70, ?/? )) Часть ПОВ светит 28.65/28.75, часть 28.60/28.70; попробуй пойми.. Чернигов 28.66 - 28.71 Сумы 28.60..28.65 - 28.75 Полтава 28.65 - 28.73
Patrick
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:53
"Нафтогаз" витратить на юристів пів мільярда гривень: судитимуться проти країни ЄС
"Нафтогаз" на відкритих торгах вибирає юристів, які отримають винагороду за роботу в розмірі 15 млн євро (455,5 млн грн). Переможець тендера повинен вивчити можливість ініціювати арбітражне провадження проти Словаччини.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ini-es.htm
jump
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:53
vovakwasov написав:
30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
Варто. Зачем брать дорогой доллар, если все идет к тому, что он будет падать.
fin
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:58
fin написав:
Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.
откіт
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flyman
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:15
fin написав:
Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.
прошлый карантин как раз обвалил гривну, в прыжке она подбиралась к 28
Почему сейчас должно быть наоборот?
Mind the gap.
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