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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6710671167126713>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 174
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
40%
69
29,00-29,50
18%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:47

  tobias написав:Всі адеквати вже злились по 28.5? Планую вийти навіть з євро!

Главное, потом не пропадайте надолго...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:57

  Автор77 написав:Один из факторов медленной плавной, а не скачкообразной девальвации гривны - ожидания относительной слабости доллара по отношению к евро и другим альтернативам:


Притянуто за уши. Турецкая лира или бразильский реал почему-то решили не ожидать )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:24

30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:32

  vovakwasov написав:30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?

Це всього 5% від чинних рівней - може й бути. А який середній курс закладено в Бюджеті -2020 ? 29,5 ?
Хтось рахував середній курс на 01.11.2020 ?
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:50

Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.
fin
 
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Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-40:

Харьков 28.60 - 28.70,
?/? )) Часть ПОВ светит 28.65/28.75, часть 28.60/28.70; попробуй пойми..

Чернигов 28.66 - 28.71
Сумы 28.60..28.65 - 28.75
Полтава 28.65 - 28.73
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:53

"Нафтогаз" витратить на юристів пів мільярда гривень: судитимуться проти країни ЄС
"Нафтогаз" на відкритих торгах вибирає юристів, які отримають винагороду за роботу в розмірі 15 млн євро (455,5 млн грн). Переможець тендера повинен вивчити можливість ініціювати арбітражне провадження проти Словаччини.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ini-es.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:53

  vovakwasov написав:30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
Варто. Зачем брать дорогой доллар, если все идет к тому, что он будет падать.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:58

  fin написав:Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.

откіт :mrgreen: :mrgreen:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:15

  fin написав:Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.

прошлый карантин как раз обвалил гривну, в прыжке она подбиралась к 28

Почему сейчас должно быть наоборот?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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