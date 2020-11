Додано: Сер 04 лис, 2020 10:27

На моменте шансы на более крепкий доллар (которые связывают с Трампом)побольше.Букмекеры США отдают Трампу победу ,4/9 на него коф.Пока фифти-фифти,но шансы Трампа после того как он взял многоголосую Флориду (которая поочередно всегда была то синей,то красной) резко повысились.Достаточно интересны предпочтения:....."Згідно з опитуванням Edison Research/NEP, у Флориді Дональд Трамп переміг серед білих американців (61%) та людей віком від 30 років, а також здобув голоси 52% виборців-чоловіків.Натомість Джо Байден отримав голоси 89% афроамериканців у цьому штаті та 52% американців латиноамериканського походження, і переміг серед молодих виборців віком до 29 років (60%). За кандидата демократів також голосували 52% жінок в цьому штаті."....Интересно,повод для размышления, не правда ли ?А пока что вот такой отрыв,до 270 Байдену совсем немного осталось:Biden at 238 electoral votes, Trump at 213 as US vote counts continue