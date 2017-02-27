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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6710671167126713

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 174
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
40%
69
29,00-29,50
18%
32
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:16

Тем временем (коротко):

Неделю назад...
  headshaker написав:На выходе из гривневых ОВГЗ нерезиденты приостановились в растерянности


И вот теперь:

Растерянность нерезов завершилась, перейдя в уверенность в необходимости ускорения процесса:

- за последний день ( 04 ноя к 03 ноя ): -931 млн ( 76,078 - 77,009 млрд грн)
- за два последних дня ( 04 ноя к 02 ноя ): -1,334 млн ( 76,078 - 77,412 млрд грн)
- за три последних дня ( 04 ноя к 30 окт ): -1,603 млн ( 76,078 - 77,681 млрд грн)

Но курс, в среднем за отчетный период (т.е., с прошлой пятницы) - без особых изменений (на моменте сползаем к 28.5+)

--------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48146 ... na-valyuti

На моменте шансы на более крепкий доллар (которые связывают с Трампом)побольше.

Букмекеры США отдают Трампу победу ,4/9 на него коф.

Пока фифти-фифти,но шансы Трампа после того как он взял многоголосую Флориду (которая поочередно всегда была то синей,то красной) резко повысились.

Достаточно интересны предпочтения:
....."Згідно з опитуванням Edison Research/NEP, у Флориді Дональд Трамп переміг серед білих американців (61%) та людей віком від 30 років, а також здобув голоси 52% виборців-чоловіків.

Натомість Джо Байден отримав голоси 89% афроамериканців у цьому штаті та 52% американців латиноамериканського походження, і переміг серед молодих виборців віком до 29 років (60%). За кандидата демократів також голосували 52% жінок в цьому штаті."....

Интересно,повод для размышления, не правда ли ?

А пока что вот такой отрыв,до 270 Байдену совсем немного осталось:
Biden at 238 electoral votes, Trump at 213 as US vote counts continue
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 04 лис, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  fin написав:Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.

прошлый карантин как раз обвалил гривну, в прыжке она подбиралась к 28

Почему сейчас должно быть наоборот?

Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Натомість Джо Байден отримав голоси 89% афроамериканців у цьому штаті та 52% американців латиноамериканського походження, і переміг серед молодих виборців віком до 29 років (60%."

собрал вокруг себя обиженных)))
не нравится - чемодан вокзал Африка!

28.53-28.56/28.59-28.62
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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