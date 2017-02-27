headshaker написав:На выходе из гривневых ОВГЗ нерезиденты приостановились в растерянности
И вот теперь:
Растерянность нерезов завершилась, перейдя в уверенность в необходимости ускорения процесса:
- за последний день ( 04 ноя к 03 ноя ): -931 млн ( 76,078 - 77,009 млрд грн) - за два последних дня ( 04 ноя к 02 ноя ): -1,334 млн ( 76,078 - 77,412 млрд грн) - за три последних дня ( 04 ноя к 30 окт ): -1,603 млн ( 76,078 - 77,681 млрд грн)
Но курс, в среднем за отчетный период (т.е., с прошлой пятницы) - без особых изменений (на моменте сползаем к 28.5+)
На моменте шансы на более крепкий доллар (которые связывают с Трампом)побольше.
Букмекеры США отдают Трампу победу ,4/9 на него коф.
Пока фифти-фифти,но шансы Трампа после того как он взял многоголосую Флориду (которая поочередно всегда была то синей,то красной) резко повысились.
Достаточно интересны предпочтения: ....."Згідно з опитуванням Edison Research/NEP, у Флориді Дональд Трамп переміг серед білих американців (61%) та людей віком від 30 років, а також здобув голоси 52% виборців-чоловіків.
Натомість Джо Байден отримав голоси 89% афроамериканців у цьому штаті та 52% американців латиноамериканського походження, і переміг серед молодих виборців віком до 29 років (60%). За кандидата демократів також голосували 52% жінок в цьому штаті."....
Интересно,повод для размышления, не правда ли ?
А пока что вот такой отрыв,до 270 Байдену совсем немного осталось: Biden at 238 electoral votes, Trump at 213 as US vote counts continue
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 04 лис, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...