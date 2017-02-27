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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6710671167126713

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 175
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
69
29,00-29,50
19%
33
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:16

Тем временем (коротко):

Неделю назад...
  headshaker написав:На выходе из гривневых ОВГЗ нерезиденты приостановились в растерянности


И вот теперь:

Растерянность нерезов завершилась, перейдя в уверенность в необходимости ускорения процесса:

- за последний день ( 04 ноя к 03 ноя ): -931 млн ( 76,078 - 77,009 млрд грн)
- за два последних дня ( 04 ноя к 02 ноя ): -1,334 млн ( 76,078 - 77,412 млрд грн)
- за три последних дня ( 04 ноя к 30 окт ): -1,603 млн ( 76,078 - 77,681 млрд грн)

Но курс, в среднем за отчетный период (т.е., с прошлой пятницы) - без особых изменений (на моменте сползаем к 28.5+)

--------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48146 ... na-valyuti

На моменте шансы на более крепкий доллар (которые связывают с Трампом)побольше.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 04 лис, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.53-28.56/28.59-28.62
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  fin написав:Ракета вниз?? Особенно, если через пару дней ужесточат карантин.

прошлый карантин как раз обвалил гривну, в прыжке она подбиралась к 28

Почему сейчас должно быть наоборот?

а вместе с гривной налоговые сборы. весной еще не допилили подарочные 3 млрд от Газпрома, сейчас уже всьо, только рефинанс со всех шлюзов спасет отечественную пирамиду :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:26

  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:proftpd66

.. можно купить онлайн EUR по 1.13 и продать по 1.4


это где евро наливают по 1.4?
miroteley
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:53

У нерезидентів рекорд


Вітаюсь со всіма!

Позбавилися майже 1 млрд. гривньових ОВДП! Точніше - 931,6 млн.грн. за останню добу :shock:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:24

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма!

Позбавилися майже 1 млрд. гривньових ОВДП! Точніше - 931,6 млн.грн. за останню добу :shock:

ВО

Хай щастить!


Мінфін продав гривневих ОВДП майже на 2 мільярди
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 млрд грн.


Зазначається, що інвесторам запропонували три випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки.

"Найбільший попит був зосереджений на 3-місячних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1952 млн гривень. Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП склала 7,5%.

Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 3-річні ОВДП за ставками, вищими, ніж на попередніх аукціонах. Від розміщення гривневих 3-річних паперів до державного бюджету було залучено 3 млн грн, середньозважена ставка дохідності при цьому залишилась незмінною - 10,95%. За однорічними ОВДП аукціон не відбувся", - йдеться у повідомленні.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

доброго денечка 2855/2865
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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