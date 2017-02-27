headshaker написав:На выходе из гривневых ОВГЗ нерезиденты приостановились в растерянности
И вот теперь:
Растерянность нерезов завершилась, перейдя в уверенность в необходимости ускорения процесса:
- за последний день ( 04 ноя к 03 ноя ): -931 млн ( 76,078 - 77,009 млрд грн) - за два последних дня ( 04 ноя к 02 ноя ): -1,334 млн ( 76,078 - 77,412 млрд грн) - за три последних дня ( 04 ноя к 30 окт ): -1,603 млн ( 76,078 - 77,681 млрд грн)
Но курс, в среднем за отчетный период (т.е., с прошлой пятницы) - без особых изменений (на моменте сползаем к 28.5+)
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 04 лис, 2020 12:34, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Мінфін продав гривневих ОВДП майже на 2 мільярди На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 млрд грн.
Зазначається, що інвесторам запропонували три випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки.
"Найбільший попит був зосереджений на 3-місячних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1952 млн гривень. Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП склала 7,5%.
Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 3-річні ОВДП за ставками, вищими, ніж на попередніх аукціонах. Від розміщення гривневих 3-річних паперів до державного бюджету було залучено 3 млн грн, середньозважена ставка дохідності при цьому залишилась незмінною - 10,95%. За однорічними ОВДП аукціон не відбувся", - йдеться у повідомленні.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 04.11.2020........................28,5179 Гривна укрепилась более, чем на 8 копеек. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, сократив спред до 1.5 копеек. После 11, когда на рынок вышли основные игроки с клиентскими заявками, снизились на 2 копейки и стабилизировались. Похоже, что активная торговля началась сегодня весьма поздно, после 11-30. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.5100 - 28.5250.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет роста объема суточных сертификатов и досрочного возврата изрядной суммы тендерного рефинанса. Остальное - мелочи. Сразу должен заметить, что мы не знаем, когда возвращенный рефинанс был взят, это не обязательно тот, который был выдан в эту пятницу. Также замечу, что это явно не результат неудачного размещения - не были удовлетворены заявки на сумму, которая значительно меньше размещенного рефинанса.
В понедельник объем валютного рынка вырос с 384.6 до 527.6. Чистое предложение составило около 440 млн. Клиентские обороты, как это обычно бывает по понедельникам, упали. Превышение спроса над предложением продолжало снижаться и достигло величины, которая уже не пугает. Оно оказалось значительно меньше объема интервенции регулятора. Валюту гребли банки. Это косвенно подтверждает версию о том, что вчерашний разворот также спровоцировали продажи банков, которые перебрали в понедельник. Неудачные спекуляции бывают у всех.