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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6711671267136714

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 175
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
24
28,50-29,00
39%
69
29,00-29,50
19%
33
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
15
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:01

  Moneta написав:

Богдан про экономику с 1:06:00

-На ЕКР денег осталось на 1 неделю.
-Дефолт по незащищенным статьям
-Нужно либо 270 млрд грн ссуды, либо нацбанк скупает ОВГЗ рефинансом и курс в небеса


Богдан наверное еще до сих пор затаил и держит злобу за сожженную теслу. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:04

  Alex2007 написав:чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
:mrgreen:

проблема твоя в том, что ты не замечаешь конячку, которая за неполный год не спеша +4,5 гривны привезла
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:09

  Moneta написав:

Богдан про экономику с 1:06:00

-На ЕКР денег осталось на 1 неделю.
-Дефолт по незащищенным статьям
-Нужно либо 270 млрд грн ссуды, либо нацбанк скупает ОВГЗ рефинансом и курс в небеса

ображений Бодя Вам ще й не таку куєту наговорить :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк 28.46/28.475.
Шановний Холява вчора не прогадав))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:13

  vovakwasov написав:30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?

Вчера надо было брать, сегодня уже подешевело.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:29

  jump написав:Доходи держбюджету перевиконуються за рахунок бізнесу - аналітики
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/3/666893/


А все-таки приятно, когда журналисты Экономической правды читают твои комментарии 8)

Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:40

  jump написав:
  Moneta написав:

Богдан про экономику с 1:06:00

-На ЕКР денег осталось на 1 неделю.
-Дефолт по незащищенным статьям
-Нужно либо 270 млрд грн ссуды, либо нацбанк скупает ОВГЗ рефинансом и курс в небеса

ображений Бодя Вам ще й не таку куєту наговорить :lol:

"Всё очень плохо, но если мне дадут больше власти - я сделаю всё идеально"
(с) Богдан Андрей

Звучит мягко говоря "не оригинально".

"Спробуй ще! Можливо наступного разу пощастить" :lol:
За Виталия Наливкина!
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