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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:59
чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
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Alex2007
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:01
Moneta написав:
Богдан про экономику с 1:06:00
-На ЕКР денег осталось на 1 неделю.
-Дефолт по незащищенным статьям
-Нужно либо 270 млрд грн ссуды, либо нацбанк скупает ОВГЗ рефинансом и курс в небеса
Богдан наверное еще до сих пор затаил и держит злобу за сожженную теслу.
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Alex2007
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:04
Alex2007 написав:
чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
проблема твоя в том, что ты не замечаешь конячку, которая за неполный год не спеша +4,5 гривны привезла
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SILVER_UA
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:09
Moneta написав:
Богдан про экономику с 1:06:00
-На ЕКР денег осталось на 1 неделю.
-Дефолт по незащищенным статьям
-Нужно либо 270 млрд грн ссуды, либо нацбанк скупает ОВГЗ рефинансом и курс в небеса
ображений Бодя Вам ще й не таку куєту наговорить
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jump
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:12
Міжбанк 28.46/28.475.
Шановний Холява вчора не прогадав))
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stryzhko
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:13
vovakwasov написав:
30,00 грн. за долар буде? Чи може варто поки що припинити придбання доларів?
Вчера надо было брать, сегодня уже подешевело.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:29
А все-таки приятно, когда журналисты Экономической правды читают твои комментарии Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:40
jump написав: Moneta написав:
Богдан про экономику с 1:06:00
-На ЕКР денег осталось на 1 неделю.
-Дефолт по незащищенным статьям
-Нужно либо 270 млрд грн ссуды, либо нацбанк скупает ОВГЗ рефинансом и курс в небеса
ображений Бодя Вам ще й не таку куєту наговорить
"Всё очень плохо, но если мне дадут больше власти - я сделаю всё идеально"
(с) Богдан Андрей
Звучит мягко говоря "не оригинально".
"Спробуй ще! Можливо наступного разу пощастить"
За Виталия Наливкина!
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