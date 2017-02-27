чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:01
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:04
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:09
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Міжбанк 28.46/28.475.
Шановний Холява вчора не прогадав))
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:13
Вчера надо было брать, сегодня уже подешевело.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:29
А все-таки приятно, когда журналисты Экономической правды читают твои комментарии
Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:40
"Всё очень плохо, но если мне дадут больше власти - я сделаю всё идеально"
(с) Богдан Андрей
Звучит мягко говоря "не оригинально".
"Спробуй ще! Можливо наступного разу пощастить"
За Виталия Наливкина!
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48146 ... na-valyuti
Сегодня (точнее до пятницы когда Пенсильванию подсчитают) решается судьба не только "слабый,или сильный доллар", "дорогая,или дешевая нефть" "США с зеленой энергетикой,или без", но и решается также влияние результата на украинскую гривну.
Чисто на "мужицкий ум":
Байден означает - шанс небольшого "золотого дождя" над Украиной,
более приветливая кредитная политика,
большая поддержка в финансовом плане,
более слабый доллар,что отобразится ко всем нац.денежным средствам,
в т.ч. даже к таким слабым как гривна,
дорогая нефть на мировых рынках,правда, будет идти минусом для нас,
но в целом шансы на более -менее устойчивость гривны, не выйти за "тридцатку",
и избежать жесткого фин-эк. кризиса будут побольше.
Трамп означает - сдержанная кредитная политика (США основной триггер для решений МВФ),
прохладное,больше на публику отношение в целом,
минимальная инвестиционная заинтересованность ,
в целом шансы остаться на приемлемых уровнях около 29-30 в таком случае не сильно большие,
имеются риски срыва нац.валюты в небольшой "штопор" и общая турбулентность на валютном рынке,
учитывая, и слишком угрожающие макроиндикаторы,
и мега-дисбалансы,
и разбрасывание денег с вертолета , когда их реально нет,
т.е. разбрасывают то,что потом через курс и инфляцию изымут из наших с вами карманов (!!!)
и очень неоднозначные предложения Гетьманцева (основного идеолога эк.политики, судя по всему), граничащие с авантюризмом.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось тихо на гілці. Всі в кедах чи за виборами підглядають?
Альфа-онлайн знову розщедрилася на 28.57, Юнекс 28.5.
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