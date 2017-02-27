Додано: Сер 04 лис, 2020 14:23

Сегодня (точнее до пятницы когда Пенсильванию подсчитают) решается судьба не только "слабый,или сильный доллар", "дорогая,или дешевая нефть" "США с зеленой энергетикой,или без", но и решается также влияние результата на украинскую гривну.Чисто на "мужицкий ум":Байден означает - шанс небольшого "золотого дождя" над Украиной,более приветливая кредитная политика,большая поддержка в финансовом плане,более слабый доллар,что отобразится ко всем нац.денежным средствам,в т.ч. даже к таким слабым как гривна,дорогая нефть на мировых рынках,правда, будет идти минусом для нас,но в целом шансы на более -менее устойчивость гривны, не выйти за "тридцатку",и избежать жесткого фин-эк. кризиса будут побольше.Трамп означает - сдержанная кредитная политика (США основной триггер для решений МВФ),прохладное,больше на публику отношение в целом,минимальная инвестиционная заинтересованность ,в целом шансы остаться на приемлемых уровнях около 29-30 в таком случае не сильно большие,имеются риски срыва нац.валюты в небольшой "штопор" и общая турбулентность на валютном рынке,учитывая, и слишком угрожающие макроиндикаторы,и мега-дисбалансы,и разбрасывание денег с вертолета, когда их реально нет,т.е. разбрасывают то,что потом через курс и инфляцию изымут из наших с вами карманов (!!!)и очень неоднозначные предложения Гетьманцева (основного идеолога эк.политики, судя по всему), граничащие с авантюризмом.