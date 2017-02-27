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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:43
stryzhko написав:
Міжбанк 28.46/28.475.
Шановний Холява вчора не прогадав))
ра
Спасибо Вам Большое !
Я сейчас языком брови разгладил !
Помните Переса ДЕ Куэльера ?
Честно , слушал его подсказки .
Он очень эмоциональный , но умный .
Не хочется много трепать языком , но я так по контрактам закрылся , что 2,5 процента только по таможне в плюсе .
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:21
В Киеве на опте появилась продажа по 28.53
Life is good.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:21
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холява
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