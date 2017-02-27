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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6712671367146715

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 177
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
40%
70
29,00-29,50
19%
33
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:43

  stryzhko написав:Міжбанк 28.46/28.475.
Шановний Холява вчора не прогадав))
ра


Спасибо Вам Большое !
Я сейчас языком брови разгладил !

Помните Переса ДЕ Куэльера ?
Честно , слушал его подсказки .
Он очень эмоциональный , но умный .

Не хочется много трепать языком , но я так по контрактам закрылся , что 2,5 процента только по таможне в плюсе .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Щось тихо на гілці

Бо, Долярчик мовчить! :)
Точніше - перейшов сюди

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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В Киеве на опте появилась продажа по 28.53
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:21

  Долярчик написав:
  stryzhko написав:Щось тихо на гілці

Бо, Долярчик мовчить! :)
Точніше - перейшов сюди

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!


Неужели разум победил ?
холява
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