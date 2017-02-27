https://news.finance.ua/ua/news/-/48151 ... hennya-ksu Рішення КСУ. В результаті Україна може втратити 2,23 мільярда доларів. Про це заявив мін.фін:. ризикує в 2020 році втратити два транші МВФ по 700 мільйонів доларів, а також 700 млн в рамках допомоги Євросоюзу і 350 млн – від Світового банку. У 2021 році Україна може втратити ще 1,5 мільярда від МВФ, 700 млн від ЄС і 350 млн від Світового банку.
Потеряет-не потеряет, то таке. Главное - страна - на игле. И ,похоже, "подсадка" на иглу за последнее время только увеличилась.
Укрепление гривны сегодня на МБ не исключено связано с повышением внутренней статистики по короне, там цифры пошли просто "красивые". Уже напрямую предупредили о возможном ограниченном локдауне на выходные суботне-воскресные дни.Рынок уже понимает к чему это ведет, снижение деловой и потреб.активности, потери раб.мест и прибыли,покупать доллар просто не на что.Хотя речь пока идет только о выходных днях, и то - еще не точно, как вариант обговаривается.
Ну и да,даже если этого не произойдет. Все равно фактор нищеты остается одним из определяющих поведение игроков.Крупные игроки конечно там своя история, но паник-сейл зачастую поднимало население и ФОПы, которые сейчас в основном на мели. Разговаривал с некоторыми ФОПами ,а также с сетевиками - падение продаж октябрь к октябрю, не в деньгах,а в вале - 25-30%. Вот и спрос на доллар - такой себе.
А пацаны на верху просто чудят - налогом на недвижимость промздания ,МАФы и общаги хотят обложить,народ потихоньку офигевать начал.
В последние часы Мичиган очень подтянулся за вариант "слабого доллара и дорогой нефти".
Похоже,до пятницы ждать не придется - Мичиган сегодня подсчитают, именно Мичиган сегодня будет ньсмейкером. Так что уже сегодня,похоже,будет многое ясно,а завтра увидим реакцию и S&P 500, и валютных рынков, а там и сырьевые среагируют.
1.25 в одно прекрасное утро 2021-го - считаю без вариантов увидим при обеих вариантах результатов.
ПС: Назревает сенсация: в Мичигане поменялся лидер.Вариант "слабого доллара и дорогой нефти" в таком случае набирает ровно 270,наверное впервые за последние годы -точно необходимый минимум.
Точнее - 271 (округ Мен дает еще один пункт).
П.С.:Неваду отложили до завтра до 20 вечера, какое-то реальное чудо по Неваде только может что-то изменить.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 04 лис, 2020 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
stryzhko написав:Міжбанк ще копійку вниз. Хто там так щедро заливає, що майже 10коп вниз? Чи звичайне падіння індекса долара в світі на очікуваннях перемоги Трампа?
1) если бы Трамп выигрывал однозначно, бакс бы скорее укреплялся, если бы наоборот - то наоборот)) 2) сейчас ничья, по сути, с вполне рабочими шансами у Байдена (ему достаточно взять 2 штата - Висконсин и Мичиган, чтобы выиграть - и там, и там разрыв порядка 0,5%); да и по сенату пока ничья 3) по идее, сейчас риск любого исхода (с минимальным перевесом и взаимным оспариваниеим результата в судах) - макс. Но это не показывают ни индекс бакса, ни евро. Что для меня лично, странно. Но похоже, рынки не сколько видят, сколко чуят, что скорей трампон дожмет по очкам. Из рисков уже не идут, но и в них еще рано. Полупозиция. 4) а гривня ведет себя, как дура, прочитавшая обрывок позавчерашней газеты. ничего другого сказать не могу, по поводу ее поведения вчера (ладно, там, как написал Сибарит, мог быть бакс перекуплен + на движения форекса, поверившего в социс-полы, повелись) и сегодня (на МБ). Куда 950 вчерашнего выхода нерезов пошли (= 34 ляма экстра спроса), на фоне обычно нехилого уровня спроса на 1-й неделе. Где деньги, Зин?
п.с. если что, про выход на суточные прочитал. "Но зачем же?" (С.-)
п.п.с. 2 Автор 77 чукча - не читатель, чукча - писатель. пока оформил свои мысли, Автор77 отписался по теме. согласен почти по всем тезисам, кроме того, что 1.25 я тоже надеюсь увидеть даже при победе нефти, но папизже. а пока даешь бардак и волатильность. И 1.13 Но соглашусь и на 1,15
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 04 лис, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................04.11.2020...........05.11.2020 дата розрахунку................03.11.2020...........04.11.2020 Євро...................................33,4806................33,4249...-0.17% Долар США........................28,6........................28,5074...-0.32% После полудня гривна укрепилась еще на копейку. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, сократив спред до 1.5 копеек. После 11, когда на рынок вышли основные игроки с клиентскими заявками, снизились на 2 копейки и стабилизировались. Похоже, что активная торговля началась сегодня весьма поздно, после 11-30. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.5100 - 28.5250. Перед обедом весьма резко опустились на 5 копеек, после чего стабилизировались. Обеденная стабильность затянулась почти на 2.5 часа. Только около 15-30 снова зашевелились, опустившись на 2 копейки, одну из которых потеряли уже после 15-30.. В мире доллар падал на протяжении всей нашей сессии, однако это происходило после серьезного ночного роста. Отметку, соответствующую уровню, при котором вчера закрылась наша сессия, перешел только после обеда. Официальный курс встретили котировками 28.4500 - 28.4650. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 24.7980 (+6) +371 2018 - 28.1328 (-2) +37
Меня очень смущает одна деталь во всей этой истории. После вынесения решения прошло уже некоторое время. Текст решения давно опубликован. При этом медиапространство пестрит паникой от того, что нам не дадут. Много общих рассуждений об откате реформ. Но при этом мне на глаза ни разу не попалась даже попытка анализа сути вынесенного решения, не говоря уже о попытках оспорить его правомерность. Вы, если мне склероз не изменяет, юрист? Может, вместо уже избитых штампов, попробуете проанализировать постановление с юридической точки зрения, а не с точки зрения революционной целесообразности?
stryzhko написав:Міжбанк ще копійку вниз. Хто там так щедро заливає, що майже 10коп вниз? Чи звичайне падіння індекса долара в світі на очікуваннях перемоги Трампа?
1) если бы Трамп выигрывал однозначно, бакс бы скорее укреплялся, если бы наоборот - то наоборот)) 2) сейчас ничья, по сути, с вполне рабочими шансами у Байдена (ему достаточно взять 2 штата - Висконсин и Мичиган, чтобы выиграть - и там, и там разрыв порядка 0,5%); да и по сенату пока ничья 3) по идее, сейчас риск любого исхода (с минимальным перевесом и взаимным оспариваниеим результата в судах) - макс. Но это не показывают ни индекс бакса, ни евро. Что для меня лично, странно. Но похоже, рынки не сколько видят, сколко чуят, что скорей трампон дожмет по очкам. Из рисков уже не идут, но и в них еще рано. Полупозиция. 4) а гривня ведет себя, как дура, прочитавшая обрывок позавчерашней газеты. ничего другого сказать не могу, по поводу ее поведения вчера(ладно, там, как написал Сибарит, мог быть бакс перекуплен + на движения форекса, поверившего в социс-полы, повелись) и сегодня. Куда 950 вчерашнего выхода нерезов пощли (= 34 ляма экстра спроса), на фоне обычно нехилого уровня спроса на 1-й неделе. Где деньги, Зин?
п.с. если что, про выход на суточные прочитал. "Но зачем же?" (С.-)
https://news.finance.ua/ua/news/-/48151 ... hennya-ksu Блин,вот это триллер. Два решающих -Невада и Мичиган на последних секундах берет "слабый доллар-дорогая нефть",хотя весь день в последнем - было наоборот (!), причем разрыв увеличивается,назревает сенсация. Окончательно все будет ясно в конце матча-т.е. сегодня. Походу, там также будет свой "КСУ" "слабый доллар" на моменте уверенно побеждает,но разрыв будет мизерным.
П.С. :Да, таки смена рулевого больше вероятна.... Мичиган уже огромный разрыв. Только какое-то невероятное чудо в Неваде может поменять расклад, там плюс 1% за смену,но подсчет возобновится завтра в 20 вечера по нашему времени. Новые реалии и по валюте, и по акциям, и по сырью...
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Realist написав:Ніякого загону не має! ..... Але при цьому великий дефіцит бюджету, стабільний вихід нерезів із ОВДП та близькість кінця року та відповідно періоду активного освоєння бюджетних коштів повільно наближатимуть нас до 29 грн/дол. Але це у випадку відсутності форс-мажорів.
Є процеси в нашій країні які із плином часу не змінюються. Ось частинка із того про що я писав вище. Звичайно це не багато, але це тільки частинка "пирога" в масштабах цілої країни. https://kurs.if.ua/society/kabmin-vydil ... yi-poveni/ Як думаєте скільки робіт та якої якості можна зробити за цей час враховуючи погодні умови, та обмежені часові рамки? До 25 грудня ОДА повинна подати звіт про використання виділених коштів. Тепер дивіться далі Протягом тижня Івано-Франківська ОДА має затвердити перелік витрат, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. І ось ще одна новина https://report.if.ua/akcent/vitaliya-fe ... skoyi-oda/ "Соупадєніє?" (с)
Ф. 28,45/28,55 Вчора більше 28,55 на прийомі не було.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!