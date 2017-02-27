Додано: Сер 04 лис, 2020 15:36

Рішення КСУ. В результаті Україна може втратити 2,23 мільярда доларів.Про це заявив мін.фін:. ризикує в 2020 році втратити два транші МВФ по 700 мільйонів доларів, а також 700 млн в рамках допомоги Євросоюзу і 350 млн – від Світового банку. У 2021 році Україна може втратити ще 1,5 мільярда від МВФ, 700 млн від ЄС і 350 млн від Світового банку.Потеряет-не потеряет, то таке.Главное - страна - на игле.И ,похоже, "подсадка" на иглу за последнее время только увеличилась.Укрепление гривны сегодня на МБ не исключено связано с повышением внутренней статистики по короне, там цифры пошли просто "красивые".Уже напрямую предупредили о возможном ограниченном локдауне на выходные суботне-воскресные дни.Рынок уже понимает к чему это ведет, снижение деловой и потреб.активности, потери раб.мест и прибыли,покупать доллар просто не на что.Хотя речь пока идет только о выходных днях, и то - еще не точно, как вариант обговаривается.Ну и да,даже если этого не произойдет. Все равно фактор нищеты остается одним из определяющих поведение игроков.Крупные игроки конечно там своя история, но паник-сейл зачастую поднимало население и ФОПы, которые сейчас в основном на мели.Разговаривал с некоторыми ФОПами ,а также с сетевиками - падение продаж октябрь к октябрю, не в деньгах,а в вале - 25-30%.Вот и спрос на доллар - такой себе.А пацаны на верху просто чудят - налогом на недвижимость промздания ,МАФы и общаги хотят обложить,народ потихоньку офигевать начал.В последние часы Мичиган очень подтянулся за вариант "слабого доллара и дорогой нефти".Похоже,до пятницы ждать не придется - Мичиган сегодня подсчитают, именно Мичиган сегодня будет ньсмейкером.Так что уже сегодня,похоже,будет многое ясно,а завтра увидим реакцию и S&P 500, и валютных рынков, а там и сырьевые среагируют.1.25 в одно прекрасное утро 2021-го - считаю без вариантов увидим при обеих вариантах результатов.ПС: Назревает сенсация: в Мичигане поменялся лидер.Вариант "слабого доллара и дорогой нефти" в таком случае набирает ровно 270,наверное впервые за последние годы -точно необходимый минимум.Точнее - 271 (округ Мен дает еще один пункт).П.С.:Неваду отложили до завтра до 20 вечера, какое-то реальное чудо по Неваде только может что-то изменить.