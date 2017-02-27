"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Миха,кстати, дает на ютубе те же цифры,что и я слышал от бизнесменов - минус 25% октябрь к октябрю по валу. За какой хрен доллар покупать,пахари ЧР уже давно жалуются на смешные запросы местных бизнесменов и бизнесвумен. Не все хорошо в датском королевстве.
Может гривна и укрепляется - как на одном из факторов, на более благосклонном Байдене, как фин.кошельке, но вот "Си Пи" вот как то так считает:
S&P Global Ratings віднесло банківський сектор України до групи 10 за рівнем галузевих і країнових ризиків (BICRA).
Крім України в групу 10 за класифікацією BICRA входять Республіка Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка і Нігерія. S&P відзначили дуже низьку якість активів, особливо в державних банках; низькі показники добробуту населення в міжнародному контексті, а також низький рівень корпоративного управління та прозорості внаслідок значної частки «тіньової» економіки та широкого поширення корупції.
Во как получается:
1.Риски высокие 2.Кредиты раскручивают низкие 3.Проценты по депо - издевательские ,учитывая стартанувшую после 2-летней спячки инфляцию и страновые внешние и внутренние "волчьи ямы".
Давно уже не играю в проценты,меня такие компенсационные прибыли не интересуют, больше заморочек. Хотя было время, 13% в ПИБе по евро 2-месячный вклад был,играл в нем,сумма там просто офигительная получилась - более 2 тыс.евро за эти два месяца, еще и кожанный ежегодник, с ручкой и картой мира в презент тогда каждому вкладчику дали ,потом этот вклад в актив конвертнул,кажется по 1-40 евро сливалось тогда,эх веселое было время, прибыльное, деньги под ногами валялись.
А ЗВР, да оно вроде как высокое сравнительно,хотя помню времена когда не 25,а 38 было, но ,однако, этот уровень и более менее благополучие и отсутствие форс-мажора в экономике (ну, кроме ковида) все равно вернуло гривну из низких долин в высокие горы за пол-годика. Сколько там евро до ковида было ? Кажется 26-50, сейчас 33-25.Пол-года всего прошло. Теория медленной девальвации пока подтверждается, что дальше будет,будем наблюдать.
Много лебеденков черных в засаде затаилось, а верхушка в виде светочей типа Гетьманцева иногда их еще и прикармливает.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 04 лис, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Хтось бачив (чи чув про) підроблені "сотні" нового зразка? Можливо, для звітності зробили купюри "підробленими".
Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в місті Києві діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.
centurionus написав:Хтось бачив (чи чув про) підроблені "сотні" нового зразка? Можливо, для звітності зробили купюри "підробленими".
Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в місті Києві діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.