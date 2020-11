Додано: Сер 04 лис, 2020 18:16



Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в місті Києві діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.

https://dbr.gov.ua/news/zbut-50-000-falshivikh-dolariv-dbr-zatrimalo-dvokh-osib-video Хтось бачив (чи чув про) підроблені "сотні" нового зразка? Можливо, для звітності зробили купюри "підробленими".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell